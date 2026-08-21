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Požar u Ramićima kod Banjaluke: Vatrogasci na terenu, nepristupačna lokacija

Požar u Ramićima kod Banjaluke: Vatrogasci na terenu, nepristupačna lokacija

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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U banjalučkom naselju Ramići aktivan je požar. Vatrogasci nastoje prići vatri na nepristupačnom terenu, a ljudski životi i imovina nisu ugroženi.

požar ramići Izvor: Vatrogasci Banjaluka

U banjalučkoj mjesnoj zajednici Ramići aktivan je požar, a na terenu su vatrogasci, izjavio je Srni komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Miroslav Malinić.

"Naši ljudi pokušavaju prići, nepristupačan je teren", rekao je Malinić.

On je istakao da ovaj požar ne ugrožava ničiji život, niti imovinu.

Požar je inače izbio sinoć nešto prije 23 časa, a vatrogasci su prethodnu noć proveli na terenu. Iz Vatrogasne brigade još jednom apeluju na građane da budu izuzetno oprezni prilikom boravka u prirodi i da ne pale vatru na otvorenom, jer se u uslovima visokih temperatura vatra veoma brzo može proširiti.

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Tagovi

Požari Banjaluka Ramići

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