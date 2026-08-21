Ranko Debevec podnio ostavku na funkciju sudije i predsjednika Suda BiH

Ranko Debevec podnio je ostavku na funkciju sudije i predsjednika Suda BiH prije odluke Drugostepene disciplinske komisije VSTS-a.

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Ranko Debevec podnio je ostavku na funkciju sudije i predsjednika Suda BiH, potvrđeno je za Klix.

Debevec je ostavku podnio prije nego što je Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH donijela odluku o njegovom disciplinskom postupku.

Prvostepena disciplinska komisija VSTS-a je u junu utvrdila disciplinsku odgovornost Debevca i izrekla mu mjeru razrješenja sa dužnosti predsjednika i sudije Suda BiH.

Prema ranijem saopštenju VSTS-a, Debevec je proglašen odgovornim jer najmanje godinu i devet mjeseci nije postupao u skladu sa pravilima o automatskoj dodjeli predmeta sudijama.

U postupku je utvrđeno da je, iako je kao predsjednik Suda BiH bio upoznat sa obavezom automatske raspodjele predmeta i odgovornošću da osigura, nadzire i kontroliše pravilnost njihove dodjele, u 16 predmeta postupao suprotno odredbama Pravilnika o sistemu za automatsko upravljanje predmetima u sudovima.

Debevec je ranije suspendovan, a dužnost vršioca funkcije predsjednika Suda BiH trenutno obavlja sutkinja Minka Kreho.