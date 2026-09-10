Danas svježije i promjenjivo oblačno, savjetuje se oprez u vožnji

Osvježenje je napokon stiglo

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

U cijeloj BiH danas će u većini krajeva biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a u zapadnim krajevima promjenljivo oblačno i svježije.

Od sredine dana uz jači razvoj oblaka na istoku i jugoistoku biće povremene kiše i pljuskova, a lokalno su mogući i jači pljuskovi uz pojavu grada i jakog vjetra, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kasno uveče i u narednoj noći kiša i pljuskovi su mogući na zapadu i sjeverozapadu.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i jugu jugozapadni. U zoni pljuskova mogući su jaki udari vjetra.

Najviša temperatura vazduha u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima biće od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni, a na području Krajine i dijelu sjevera od 21 do 26 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Stanje na putevima

Kolovozi su jutros mokri ili vlažni, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona.

Zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Na magistralnom putu Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu aktivirano je klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, a brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10-15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Do kraja septembra u funkciji je granični prelaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, prelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za teretna vozila