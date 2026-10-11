Kajak staza nova vrijednost Vrbasa i Banjaluke: Svake subote besplatne vožnje kajaka za sve građane

Banjaluka je dobila prvu kajak stazu, koja donosi novu vrijednost obali Vrbasa, ali i sportskom i turističkom životu grada.

Izvor: Grad Banjaluka

"Izgradnja kajak slalom staze u Srpskim Toplicama predstavlja jedan od najznačajnijih sportskih i turističkih projekata za budućnost Banje Luke. Sa velikim zadovoljstvom možemo da potvrdimo da je uspješno završena prva faza projekta, koja je obuhvatila izgradnju usmjerivača vodotoka, pratećih staza, ulaznih i izlaznih stepenica, dijela tribina za gledaoce, kao i stubova za kajakaške kapije“, poručio je ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za sport Dejan Travar.

Ovim su, kako je naveo – stvoreni osnovni prvi koraci za dalji razvoj ovog savremenog sportskog kompleksa koji čuva bogatu tradiciju, otvara prostor za razvoj mladih generacija i dodatno pozicionira grad na svjetsku mapu kajakaštva.

"Banjaluka, Vrbas i kajak već decenijama žive zajedno, a ovaj sport je duboko utkan u identitet grada još od 1947. godine i osnivanja Brodarskog društva „Vrbas“, koji je 1960. godine preimenovan u Kajak kanu klub „Vrbas“. Izgradnja moderne slalom staze predstavlja logičan nastavak tradicije duge skoro osam decenija, tokom koje su na Vrbasu stasali brojni sportisti. Staza se gradi po najvišim standardima Međunarodne kajakaške federacije, što Banjaluci otvara vrata za organizaciju najvećih evropskih i svjetskih takmičenja – naglasio je Travar.

Pored profesionalnog sporta, kako ističe – projekat ima i izuzetan društveni i ekološki značaj.

"Posebna pažnja posvećena je zaštiti životne sredine, očuvanju prirodnog toka Vrbasa i revitalizaciji obale. Takođe, staza će imati i važnu bezbjednosnu ulogu kroz obuku spasilačkih službi i simulaciju rada u uslovima bujica i poplava. U vremenu kada klimatske promjene globalno utiču na vodostaj rijeka, Vrbas predstavlja dragocjenu prirodnu prednost koja Banjaluci daje potencijal da bude jedan od vodećih svjetskih centara za kajak slalom“, rekao je Travar.

Dodaje da je posebna vrijednost ove staze u tome što je zamišljena kao mjesto otvoreno za sve sugrađane.

“U želji da se ljepota kajakaštva i Vrbasa približi svima, svake subote u 12 časova organizuje se druženje sa građanima koji žele da besplatno voze kajak i uživaju u našem Vrbasu, sve dok to vremenske prilike budu dozvoljavale. Ovo je sjajna prilika da se sugrađani svih generacija oprobaju na vodi, rekreiraju i provedu kvalitetno vrijeme u prirodi“, poručio je Travar.

Naveo je da je završetkom prve faze napravljen veliki korak ka tome da Vrbas ponovo postane centralno mjesto sportskog, društvenog i turističkog života Banjaluke.

"Ovo je investicija u sport, mlade, rekreaciju i međunarodni ugled našeg grada, koja će omogućiti novim generacijama da svoje prve zaveslaje naprave upravo na Vrbasu“, zaključio je Travar.

(Mondo)