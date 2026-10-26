Hrvatska nastavlja aktivnosti na zbrinjavanju radiaktivnog otpada: Skladište na samoj granici sa BiH (Foto)

Hrvatski Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško" sprovodi javnu nabavku za određivanje aktivnosti i koncentracije aktivnosti institucionalnog radioaktivnog otpada.

Izvor: Srna

Ova karakterizacija institucionalnog RAO radi se s ciljem izrade bezbjednosne dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Predmet nabavke posebno se odnosi na institucionalni RAO, koji do sada nije karakteriziran, bačve sa miješanim sadržajem u skladištima Instituta za medicinska istraživanja, Instituta "Ruđer Bošković" i Ministarstva odbrane Hrvatske.

Očekuje se određivanje aktivnosti i koncentracije aktivnosti primjenom gama spektrometrije visoke rezolucije, te preporuka na koji bi način taj institucionalni RAO trebalo eventualno obraditi i kondicionirati.

Procijenjena vrijednost za ovu aktivnost, koja bi trebalo da počne početkom naredne godine, iznosi 72.000 evra.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa BiH.

Za skladištenje radioaktivnog otpada predviđena je izgradnja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, u krugu bivše kasarne.

Na ovoj lokaciji, prema dostupnim informacijama iz Hrvatske, predviđeno je i skladištenje institucionalnog otpada u dva preostala vojna skladišta hangara, jedan za obradu i drugi za skladištenje.

(Mondo)