logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatska nastavlja aktivnosti na zbrinjavanju radiaktivnog otpada: Skladište na samoj granici sa BiH (Foto)

Hrvatska nastavlja aktivnosti na zbrinjavanju radiaktivnog otpada: Skladište na samoj granici sa BiH (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
0

Hrvatski Fond za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane "Krško" sprovodi javnu nabavku za određivanje aktivnosti i koncentracije aktivnosti institucionalnog radioaktivnog otpada.

Hrvatska nastavlja aktivnosti na zbrinjavanju radiaktivnog otpada Izvor: Srna

Ova karakterizacija institucionalnog RAO radi se s ciljem izrade bezbjednosne dokumentacije potrebne za dobijanje građevinske dozvole Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Predmet nabavke posebno se odnosi na institucionalni RAO, koji do sada nije karakteriziran, bačve sa miješanim sadržajem u skladištima Instituta za medicinska istraživanja, Instituta "Ruđer Bošković" i Ministarstva odbrane Hrvatske.

Očekuje se određivanje aktivnosti i koncentracije aktivnosti primjenom gama spektrometrije visoke rezolucije, te preporuka na koji bi način taj institucionalni RAO trebalo eventualno obraditi i kondicionirati.

Procijenjena vrijednost za ovu aktivnost, koja bi trebalo da počne početkom naredne godine, iznosi 72.000 evra.

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane "Krško", kao i postojeći institucionalni otpad, skladišti na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na samoj granici sa BiH.

Za skladištenje radioaktivnog otpada predviđena je izgradnja Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, u krugu bivše kasarne.

Na ovoj lokaciji, prema dostupnim informacijama iz Hrvatske, predviđeno je i skladištenje institucionalnog otpada u dva preostala vojna skladišta hangara, jedan za obradu i drugi za skladištenje.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Trgovska gora nuklearni otpad Dvor na Uni krško

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ