Danas oblačno vrijeme sa padavinama: Kolovozi mokri i klizavi, obavezna zimska oprema

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti oblačno sa kišom, na planinama sa slabim snijegom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na jugu će biti vjetrovito i uglavnom suvo vrijeme uz sunčane periode i slabu kišu povremeno, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, na jugu umjerena do jaka bura.

Najviša temperatura vazduha biće od četiri do 10, na jugu od 14 do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus dva, Sokolac nula, Han Pijesak, Čemerno jedan, Kalinovik dva, Foča tri, Sarajevo četiri, Višegrad, Gacko, Mrakovica, Mrkonjić Grad pet, Tuzla, Zenica šest, Zvornik, Bileća, Doboj, Banjaluka sedam, Novi Grad, Prijedor osam, Bijeljina devet, Trebinje 11, Mostar 12, Neum 14 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je na Sokocu 19 litara po metru kvadratnom, Mrakovici i Han Pijesku 18, Foči 15, Srpcu 16, Novom Gradu 14, Banjaluci i Gacku 11, Bijeljini, Zvorniku pet.

Na Han Pijesku jutros je registrovano 16 centimetara snijega, na Čemernu 12, na Sokocu tri.

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost, a na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina ima odrona.

Upotreba zimske opreme na vozilima obavezna je od 1. novembra, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja aktuelne su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova radi izgradnje dodatne trake za spora vozila.

Obustave saobraćaja od pet do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, od 7.00 do 15.00 časova radi izvođenja minerskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su kratkotrajna.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za automobile, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

(Mondo)