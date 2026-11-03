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Isključena struja zbog milionskih dugova: Obustavljena proizvodnja u Tehničko-remontnom zavodu Hadžići

Isključena struja zbog milionskih dugova: Obustavljena proizvodnja u Tehničko-remontnom zavodu Hadžići

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Proizvodni pogoni Tehničko-remontnog zavoda u Hadžićima obustavili su proizvodnju jer je isključena električna energija zbog dugovanja.

Obustavljena proizvodnja u Tehničko-remontnom zavodu Hadžići Izvor: Screenshot/YouTube

Tehničko-remontni zavod Hadžići, koji se bavi proizvodnjom, održavanjem i remontom oružja i vojne opreme, juče je obustavio proizvodnju, a radnici su zabrinuti za svoje plate.

Struja je isključena zbog nagomilanih dugovanja, a radnici su zabrinuti za nastavak proizvodnje i traže odgovore o isplati plata, uplati doprinosa i bezbjednosti radnih mjesta, javljaju federalni mediji.

Revizori su za 2025. godinu dali negativno mišljenje o finansijskim izvještajima Tehničko-remontnog zavoda i upozorili da finansijski problemi dovode u pitanje sposobnost preduzeća da nastavi poslovati.

Ukupan gubitak iznosio je 7.056.007 KM, od čega je 1.645.124 KM ostvareno tokom 2025. godine. 

(Srna)

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Tagovi

Hadžići struja Tehničko-remontni zavod proizvodnja

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