Isključena struja zbog milionskih dugova: Obustavljena proizvodnja u Tehničko-remontnom zavodu Hadžići

Proizvodni pogoni Tehničko-remontnog zavoda u Hadžićima obustavili su proizvodnju jer je isključena električna energija zbog dugovanja.

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Tehničko-remontni zavod Hadžići, koji se bavi proizvodnjom, održavanjem i remontom oružja i vojne opreme, juče je obustavio proizvodnju, a radnici su zabrinuti za svoje plate.

Struja je isključena zbog nagomilanih dugovanja, a radnici su zabrinuti za nastavak proizvodnje i traže odgovore o isplati plata, uplati doprinosa i bezbjednosti radnih mjesta, javljaju federalni mediji.

Revizori su za 2025. godinu dali negativno mišljenje o finansijskim izvještajima Tehničko-remontnog zavoda i upozorili da finansijski problemi dovode u pitanje sposobnost preduzeća da nastavi poslovati.

Ukupan gubitak iznosio je 7.056.007 KM, od čega je 1.645.124 KM ostvareno tokom 2025. godine.

(Srna)