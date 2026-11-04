Oblačno sa slabom kišom, tokom dana padavine prestaju u većini krajeva

U BiH će danas biti oblačno sa slabom kišom ili rosuljom, na planinama sa slabim snijegom, a tokom dana padavine će prestati u većini predjela.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Hercegovini će biti sunčano i vjetrovito uz promjenljivu oblačnost, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernih smjerova, a u Hercegovini umjerena i jaka bura.

Najviša temperatura vazduha biće od šest do 11, na jugu do 19 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica minus tri, Čemerno jedan, Kalinovik, Han Pijesak dva, Sokolac, Kneževo tri, Gacko četiri, Mrkonjić Grad, Drvar pet, Srebrenica, Sarajevo, Bihać šest, Banjaluka, Bijeljina, Foča sedam, Doboj, Zvornik osam, Trebinje devet, Mostar, Neum 12 stepeni Celzijusovih.

Najviše padavina u protekla 24 časa registrovano je na Han Pijesku 19 litara po metru kvadratnom, na Mrakovici 12, Banjaluci 11, Kneževu 10, Bijeljini osam litara po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, a na dionicama u kotlinama, kao i u višim predjelima, magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost.

Oprez je neophodan i na dionicama na kojima je zbog sanacionih radova režim vožnje regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, na prevoju Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su i na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Han Derventa, od 7.00 do 15.00 časova, radi izvođenja minerskih radova.

Na graničnim prelazima u BiH zadržavanja su do 30 minuta.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za putnička motorna vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

(Srna)