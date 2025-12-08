Nazvao je "poluretardiranim ustaškim kopiletom": Zovko pita zašto bošnjaci ćute na uvrede Zukana Heleza

Evroposlanica iz Hrvatske Željana Zovko istakla je da iza necivilizovanog rječnika ministra odbrane u Savjetu ministara Zukana Heleza stoji čitavo političko Sarajevo, jer njegove izjave nije osudio nijedan bošnjački političar.

Izvor: zeljanazovko.eu

"Time se šalje poruka da se Hrvati ne smiju oglasiti", navela je Zovko.

Povodom uvreda Helez, koji je nju i saradnika Fondacije "Heritidž" Maksa Primorca nazvao "ustaškim kopiladima", Zovko je istakla da je to nezapamćeni incident.

Ona je napomenula da Helez ima visoku funkciju u SDP-u BiH, ali da se predsjednik stranke Nermin Nikšić nije ogradio od njegovih istupa.

"Ovo je nezapamćen incident u kojem ministar odbrane na necivilizovan način vrijeđa sve Hrvate, a ne samo mene", rekla je Zovko za HRT.

Ona je navela da je Primorac tokom svog prošlonedjeljnog izlaganja o Zapadnom Balkanu na Odboru za Evropu američkog Predstavničkog doma poručio da je BiH zakočena svojim unutrašnjim uređenjem i preprekama kojima se ometa njen evropski put.

"Ponudio je rješenje uređenja BiH po uzoru na Belgiju ili Švajcarsku. To nije samo njegov prijedlog, već je to prijedlog niza analitičara koji nude rješenje kako BiH učiniti funkcionalnom", rekla je Zovko.

Ona je istakla da federalno uređenje prema evropskom modelu nije ništa novo.

Zovko je rekla da Hrvati koji su ostali u BiH plaćaju cijenu svojim političkim položajem, legitimitetom, tihim progonom i nestajanjem jer se ne osjećaju bezbjedno.

"Oni ne mogu, kao u drugim zemljama, raspravljati ni o svom položaju, ali ni o evropskim rješenjima", dodala je Zovko.

Ona je navela da Hrvatska stoji iza BiH na njenom putu prema EU, ali sa Hrvatima koji su ravnopravni, jer bez toga, kako kaže, BiH ne može da ide dalje.

Helez je rekao prošle sedmice za federalne medije da su Zovko i viši naučni saradnik Fondacije "Heritidž" Maks Primorac "ustaška kopilad", da su "zadojeni fašizmom" i da "lažima i islamofobijom" pokušavaju da "otvore priče o prekrajanju BiH" i "realizuju agresorske i fašističke ideje".

Za Zovko je rekao i da je "poluretardirana", da se uporno miješa u unutrašnja pitanja BiH, a da Primorac u Vašingtonu lobira da se podijeli BiH.