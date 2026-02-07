Američka senatorka pozvala na ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku

Američka senatorka i članica Senatskog komiteta za vanjske poslove Džejn Šahin oglasila se nakon posjete delegacije Republike Srpske Vašingtonu i pozvala na ponovno uvođenje sankcija Miloradu Dodiku.

Izvor: Ida Marie Odgaard / AFP / Profimedia

Pomenuta senatorska je kritikovala odluku američke administracije da krajem prošle godine ukloni sankcije Dodiku.

“Administracija Trampa trebala bi se stidjeti svoje odluke da prošlog oktobra ukloni lidera Republike Srpske Milorada Dodika s američke liste sankcija. Gospodin Dodik koristi secesionističku retoriku i podriva integritet Dejtonskog mirovnog sporazuma, što je u potpunoj suprotnosti s obrazloženjem Administracije za skidanje Dodika i njegovih saradnika sa liste sankcija krajem prošle godine”, napisala je ona i dodala:

“Administracija Trampa trebala bi hitno ponovo uvesti sankcije gospodinu Dodiku, u skladu s obaveznim sankcijama koje sam osigurala u najnovijem Zakonu o ovlaštenjima za nacionalnu odbranu.”

Milorad Dodik je tokom posjete Vašingtonu i učestvovanja na Molitvenom doručku imao više susreta s rukovodećim članovima aktuelne američke administracije.

Takođe brojne susrete u SAD-u imala je i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.