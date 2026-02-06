Dodik u Bijeloj kući: "Trampova politika donosi novu stabilnost svjetskim odnosima" (FOTO)

Lider SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić sastali su se u Bijeloj kući sa Karolin Livit, pres-sekretarom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Izvor: Milorad Dodik - Iks

Dodik je na Iksu naveo da su u Bijeloj kući smo imali veoma dobar razgovor sa Livitovom.

"Politika predsjednika Trampa, koja Ameriku vraća principima nemiješanja u unutrašnje odnose drugih država, jasno proklamovano odustajanje od projekata izgradnje nacija i činjenica da koristi snagu za očuvanje i postizanje mira, a ne za proizvodnju haosa, donosi novu stabilnost svjetskim odnosima", istakao je Dodik.

On je dodao da Trampov racionalan i pragmatičan pristup, u kojem se partneri cijene po tome koliko poštuju dogovor, a ne po tome protiv koga mogu biti upotrijebljeni, predstavlja zaokret koji daje nadu da svijet ulazi u mirniju i odgovorniju fazu međunarodne politike.

"Republika Srpska je oduvijek bila zagovornik te politike", zaključio je Dodik.

У Бијелој кући смо имали веома добар разговор са Каролин Ливит@PressSec, прес-секретарком предсједника Доналда Трампа.



Политика предсједника Трампа@realDonaldTrump, која Америку враћа принципима немијешања у унутрашње односе других држава, јасно прокламовано одустајање од…pic.twitter.com/SaJhlVbRw9 — Милорад Додик (@MiloradDodik)February 6, 2026

(Srna)