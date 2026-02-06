logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik u Bijeloj kući: "Trampova politika donosi novu stabilnost svjetskim odnosima" (FOTO)

Dodik u Bijeloj kući: "Trampova politika donosi novu stabilnost svjetskim odnosima" (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Lider SNSD-a Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović i v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić sastali su se u Bijeloj kući sa Karolin Livit, pres-sekretarom američkog predsjednika Donalda Trampa.

Dodik u Bijeloj kući Izvor: Milorad Dodik - Iks

Dodik je na Iksu naveo da su u Bijeloj kući smo imali veoma dobar razgovor sa Livitovom.

"Politika predsjednika Trampa, koja Ameriku vraća principima nemiješanja u unutrašnje odnose drugih država, jasno proklamovano odustajanje od projekata izgradnje nacija i činjenica da koristi snagu za očuvanje i postizanje mira, a ne za proizvodnju haosa, donosi novu stabilnost svjetskim odnosima", istakao je Dodik.

On je dodao da Trampov racionalan i pragmatičan pristup, u kojem se partneri cijene po tome koliko poštuju dogovor, a ne po tome protiv koga mogu biti upotrijebljeni, predstavlja zaokret koji daje nadu da svijet ulazi u mirniju i odgovorniju fazu međunarodne politike.

"Republika Srpska je oduvijek bila zagovornik te politike", zaključio je Dodik. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik SAD bijela kuća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ