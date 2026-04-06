Preminuo bivši visoki predstavnik Kristijan Švarc-Šiling

Autor D.V. Izvor mondo.ba
Nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i dugogodišnji političar iz Njemačke, Kristijan Švarc-Šiling, preminuo je u 96. godini.

Kristijan Švarc-Šiling preminuo Izvor: OLIVER LANG / AFP / Profimedia

Švarc-Šiling rođen je 1930. godine u Insbruku, a političku karijeru gradio je u redovima njemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU). Tokom višedecenijskog angažmana bio je zastupnik u Bundestagu, gdje je stekao reputaciju političara koji se bavio pitanjima telekomunikacija, ali i međunarodnim odnosima. Obavljao je funkciju saveznog ministra za poštu i telekomunikacije u vladi Helmuta Kohla od 1982. do 1992. godine.

Na funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini imenovan je 2006. godine, naslijedivši Pedija Ešdauna. Njegov mandat trajao je do 2007. godine i bio je obilježen drugačijim pristupom u odnosu na prethodnike. Za razliku od ranije prakse nametanja odluka, Švarc-Šiling se zalagao za veću odgovornost domaćih političkih aktera i smanjenje intervencionizma Kancelarije visokog predstavnika, prenosi Euronews BiH.

Tokom svog mandata često je isticao da politički lideri u BiH moraju preuzeti odgovornost za reformske procese i evropski put zemlje.

Podsjećamo, nedavno je preminuo još jedan bivši visoki predstavnik u BiH, Karlos Vestendorp.

