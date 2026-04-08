logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik sprema diplomatsku turneju: Iz Amerike kući na Đurđevdan, pa na Paradu u Moskvi

Autor Dragana Božić Izvor RTRS
Lider SNSD-a najavio je danas putovanje u Ameriku, a potom u Rusiju za Dan pobjede.

milorad dodik

"Mislim da ću 25. ili 26. aprila, kada odlazim u Ameriku, učestvovati na jednom katoličkom univerzitetu, gdje treba da dobijam određena priznanja za demokratiju i slobodu. Imajući u vidu ono kroz što sam prošao, ljudi su to prepoznali, a nakon toga ću posjetiti našu srpsku zajednicu u Ilinoisu. Potom idem na Floridu u mogućnosti da se obezbijedi još neki važni sastanci", rekao je Dodik.

U Republiku Srpsku se vraća 3. maja, a onda slijedi novi odlazak, ali ovaj put za Moskvu, objavio je RTRS.

"Vraćam se ovdje 3. maja, proslaviću svoju slavu, a onda odlazim u Moskvu na Paradu na koji sam već pozvan. U međuvremenu ovdje će boroviti značajne delegacije, izaslanik predsjednika Trampa, koji će dođi krajem sedmice, odnosno, krajem one druge sedmice poslije našeg Vaskrsa, ali jednako tako i visoka ruska delegacija koja dolazi tu, predvođena zamjenikom ministra inostranih poslova Ruske federacije koje će boroviti ovdje", dodao je Dodik.

Podsjećamo, njegov odlazak u Ameriku potvrdila je crkva Svetog Save iz Milvokija, koja je objavila da će ih Dodik posjetiti 1. maja.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ