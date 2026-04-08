Dodik sprema diplomatsku turneju: Iz Amerike kući na Đurđevdan, pa na Paradu u Moskvi

Lider SNSD-a najavio je danas putovanje u Ameriku, a potom u Rusiju za Dan pobjede.

"Mislim da ću 25. ili 26. aprila, kada odlazim u Ameriku, učestvovati na jednom katoličkom univerzitetu, gdje treba da dobijam određena priznanja za demokratiju i slobodu. Imajući u vidu ono kroz što sam prošao, ljudi su to prepoznali, a nakon toga ću posjetiti našu srpsku zajednicu u Ilinoisu. Potom idem na Floridu u mogućnosti da se obezbijedi još neki važni sastanci", rekao je Dodik.

U Republiku Srpsku se vraća 3. maja, a onda slijedi novi odlazak, ali ovaj put za Moskvu, objavio je RTRS.

"Vraćam se ovdje 3. maja, proslaviću svoju slavu, a onda odlazim u Moskvu na Paradu na koji sam već pozvan. U međuvremenu ovdje će boroviti značajne delegacije, izaslanik predsjednika Trampa, koji će dođi krajem sedmice, odnosno, krajem one druge sedmice poslije našeg Vaskrsa, ali jednako tako i visoka ruska delegacija koja dolazi tu, predvođena zamjenikom ministra inostranih poslova Ruske federacije koje će boroviti ovdje", dodao je Dodik.

Podsjećamo, njegov odlazak u Ameriku potvrdila je crkva Svetog Save iz Milvokija, koja je objavila da će ih Dodik posjetiti 1. maja.

