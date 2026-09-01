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Sud presudio u korist Grada: Stanivuković najavio veliki plan za Sokolski dom

Sud presudio u korist Grada: Stanivuković najavio veliki plan za Sokolski dom

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković saopštio je da je sudskom presudom potvrđeno pravo Grada na posjed i svojinu nad Sokolskim domom, najavljujući da bi ovaj objekat nakon pravosnažnosti presude mogao dobiti novu namjenu.

12.jpg Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković je naveo da je riječ o važnoj pravnoj pobjedi i koraku ka tome da se jedan od značajnih gradskih objekata vrati građanima.

"Na korak smo od još jedne velike pobjede! Sud je donio presudu kojom je potvrđeno pravo Grada Banje Luke na posjed i svojinu nad Sokolskim domom", naveo je Stanivuković.

Prema njegovim riječima, nakon pravosnažnosti presude, Sokolski dom više neće biti prostor koji drugi koriste mimo interesa Grada.

"Vratićemo ga Banjaluci i našim građanima", poručio je gradonačelnik.

Stanivuković je najavio i plan za budućnost ovog objekta. Kako je naveo, nakon rješavanja pravnih pitanja Grad bi krenuo u realizaciju ideje o osnivanju prve sportske gimnazije u Banjaluci.

„A onda krećemo u realizaciju velike ideje – osnivanje PRVE SPORTSKE GIMNAZIJE u našem gradu“, istakao je Stanivuković.

Sokolski dom u Banjaluci decenijama je vezan za sportski i društveni život grada, a pitanje vlasništva i korišćenja objekta bilo je predmet sudskog postupka. Najnovija presuda, prema navodima gradonačelnika, predstavlja korak ka konačnom rješavanju tog pitanja.

Za realizaciju najavljene sportske gimnazije, međutim, biće potrebno sačekati pravosnažnost presude, a potom i definisati model uređenja i korišćenja objekta.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka sokolski dom Draško Stanivuković

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