Macut u Banjaluci: "Jačamo saradnju u oblasti obrazovanja, nauke i infrastrukture"

Premijer Srbije Đuro Macut čestitao je aktuelnom premijeru Srpske Savi Miniću izbor za predsjednika RS, izrazivši očekivanje da će nastavak koordinacije dvije vlade doprinijeti jačanju saradnje u oblasti obrazovanja, nauke, kulture i infrastrukture.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

"To je dobra simbolika naših susreta koji pokazuju dobar trend. Nadam se da će njegov izbor potvrditi ovo što planiramo. Naravno, to sve smo uradili u koordinaciji i na osnovu velike povelje naroda koja govori o saradnji srpskog naroda sa obe obale Drine, a koje su postavili predsjednik (Aleksandar) Vučić i (Milorad) Dodik", rekao je Macut na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanaka članova vlada Srpske i Srbije.

On je naveo da su danas u Banjaluci prisutni ministri iz Vlade Srbije koji zaslužuju pohvale za svoj angažman na saradnji sa Srpskom.

"Danas smo dobili na dinamici naših operativnih radnih sastanaka. Ovi ministri zaslužuju pohvale na njihovom angaživanju. Nastavićemo sa koordinacijom, imaćemo koordinaciono telo koje predstavlja novi vid saradnje koji treba sve ovo da implementira", rekao je Macut.

On je istakao da saradnja ide u korist jačanja kvaliteta obrazovanja.

"Mislim da je to budućnost integracije jednog prosvetnog, naučnog, ali i kulturnog prostora. Nastavićemo dobru sihronizaciju svih aktivnosti dva dela naroda koji su uvek bliski. Dobićemo dobra rešenja i kada su u pitanju infrastrukturni projekti. Imaćemo dobar period u narednih godinu do dve dana", naveo je Macut.

MINIĆ: NAPREDUJE TRANSSRPSKA MAGISTRALA KOJA SPAJA BANJALUKU I BEOGRAD

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je transsrpska magistrala koja spaja Banjaluku i Beograd istorijski i strateški projekat čija izgradnja napreduje, što je, kako je rekao, najvažnije.

"Sve što radimo od ostalih projekata je važno i napredujemo u svakom smislu. U decembru ćemo imati završen zajednički granični prelaz između Srpske i Srbije. Važno je što realizujemo strateške projekte", rekao je Minić na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka sa premijerom Srbije Đurom Macutom.

On je istakao da Srpska i Srbija imaju značajnu saradnju u nauci što, kako je naveo, znači dodatnu nadgradnju.

"Želimo da integrišemo naučnu saradnju formiranjem fondova. Sve što su uradili predsjednici Milorad Dodik i Aleksandar Vučić kada je riječ o saradnji Srpske i Srbije, ostaće za sva vremena. To je saradnja jednog naroda sa svim elemetnima koji podrazumijevaju jedinstvo", naglasio je Minić.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

NAJVAŽNIJI PROJEKAT AUTO-PUT SREMSKA RAČA-KUZMIN

Srbija je u potpunosti završila građevinske radove na zajedničkom graničnom prelazu na Rači, koji će biti predat na upotrebu 15. oktobra, dok bi svi ostali radovi na trasi auto-puta u Srbiji trebalo da budu završeni do 15. decembra, izjavila je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević.

Sofronijevićeva je istakla da se infrastrukturno povezivanje Srbije i Republike Srpske nastavlja kroz izgradnju auto-puteva, brzih saobraćajnica i mostova, kao i da srpski narod rijeke ne razdvajaju.

"Među najvažnijim projektima je završetak auto-puta Sremska Rača-Kuzmin, čija je deonica na teritoriji Srbije duga 18 kilometara, kao i početak intenzivnih asfalterskih radova na teritoriji Republike Srpske", izjavila je Sofronijević na konferenciji za novinare nakon sastanka delegacija vlada Srpske i Srbije u Banjaluci.

Ona je rekla da je posebno značajna brza saobraćajnica Badovinci-Slepčević, dužine 15,3 kilometra, čiji se završetak očekuje do kraja godine, podsjetivši da je koncesioni ugovor za Pavlovića most istekao u avgustu i da se putarina preko mosta više ne naplaćuje, što je posebno značajno za stanovnike pograničnog dijela sa obje strane rijeke Drine.

Sofronijevićeva je istakla da je na sastanku rzgovarano i o drugoj vezi prema Republici Srpskoj auto-putem, na pravcu Požega-Kotroman, za koji se izrađuje planska i tehnička dokumentacija.

"Među temama sastanka su bili i aerodrom Trebinje, nastavak započetih aktivnosti, kao i izgradnja mostova koji povezuju Srbiju i Republiku Srpsku", rekla je Sofronijevićeva.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpse Zoran Stevanović ocijenio je da će završetak izgradnje dionice auto-puta u Srbiji do granice sa Republikom Srpskom, koji je predviđen 15. decembra, biti istorijski trenutak.

"Nastavljamo radove koji će biti gotovi do kraja naredne godine od graničnog prelaza Rača do Bijeljine", naveo je Stevanović.

On je rekao da je završen priključak na magistralni put koji je nešto više od kilometra udaljen od graničnog prelaza.

"Biće nastavljena koordinacija narednih dana kako bi se osposobila posada carine i policije na graničnom prelazu", izjavio je Stevanović novinarima u Banjaluci nakon sastanka delegacija vlada Republike Srpske i Srbije.

Prema njegovim riječima, na sastanku je razgovarano i o nastavku projektovanja i gradnje uskotračne pruge Mokra Gora-Vardište-Višegrad.

"Bilo je riječi i o projektu izgradnje aerodroma u Trebinju. Do kraja godine biće završena skupštinska procedura usvajanja posebnog zakona o eksproprijaciji u vezi sa ovim projektom. Formiranjem novog saziva Savjeta ministara oživjeće aktivnosti na donošenju zakona o uvrštavanju aerodroma Trebinje u aerodrome na nivou BiH", naglasio je Stevanović.

(Srna/Mondo)