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Odluka VSTS-a: Minka Kreho imenovana za predsjednika Suda BiH

Odluka VSTS-a: Minka Kreho imenovana za predsjednika Suda BiH

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Minka Kreho imenovana je za predsjednika Suda BiH, odlučio je Visoki sudski i tužilački savjet BiH.

Minka Kreho imenovana za predsjednika Suda BiH Izvor: Sud BiH

Minka Kreho je u protekle tri godine obavljala funkciju vršioca dužnosti predsjednika Suda BiH, nakon što je Ranko Debevec nakon hapšenja udaljen sa te funkcije.

Bila je i jedini kandidat za predsjednika Suda BiH.

Izlažući program rada VSTS-u, Krehova je rekla da je cilj povećati efikasnost u predmetima ogranizovanog kriminala i korupcije, te ukazala na problem nepostojanja agencije za upravljanje oduzetom imovinom.

"Postoji i problem sistema kontrole privremeno i trajno oduzetih predmeta", naglasila je Krehova.

Kao problem sa kojim se Sud BiH susreće navela je odlazak sudija u penziju. "Ove godine otišlo je četvoro, a iduće godine osam sudija odlazi u penziju, zbog čega je neophodno rasporediti njihove predmete u radu", navela je Krehova.

Minka Kreho je 1991. godine imenovana za sudiju za prekršaje u Opštinskom sudu za prekršaje opštine Centar Sarajevo, gdje je radila do 1995. godine.

Sa mjesta sudije Kantonalnog suda Sarajevo imenovana je 18. januara 2007. godine za sudiju Suda BiH.

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