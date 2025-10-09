"Hrvatska neće ćutke posmatrati pljačku i kulturocid": Novi diplomatski sukob Hrvatske i Crne Gore

Hrvatska je uputila oštru diplomatsku notu Crnoj Gori zahtevajući povraćaj imovine za više od 50 hrvatskih porodica iz Tivta i Dobrote, tvrdeći da im je ona nezakonito oduzeta tokom devedesetih.

Izvor: Kekyalyaynen/Shutterstock

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske uputilo je diplomatsku notu Crnoj Gori upozoravajući da želi da reši pitanje imovine hrvatske manjine u dva crnogorska grada, Tivtu i Dobroti.

Kako se ističe u noti koja je upućena, a koju su objavili mediji u susednoj zemlji, hrvatsko ministarstvo zahteva od Crne Gore vraćanje imovine za 51 porodicu iz ova dva grada, za koju tvrde da je nezakonito oduzeta tokom rata devedesetih godina.

Takođe su istakli da su o ovom pitanju obavijestili Evropsku komisiju, a ostavili su otvorenu mogućnost blokiranja evropskog puta Crne Gore dok se ovo pitanje ne riješi.

"Vlada Republike Hrvatske neće ćutke posmatrati pljačku i kulturocid, već će učiniti sve da zaštiti prava autohtone hrvatske manjine u Crnoj Gori", ranije je za Jutarnji list istakla Vanda Babić Galić, savjetnica ministra Gordana Grlića Radmana.

Inače, prije nekoliko mjeseci je takođe došlo do diplomatskog sukoba između ove dvije zemlje, ali tada se radilo o vojnoj imovini. Preciznije, Hrvatska je od Crne Gore tražila dve milijarde dolara za četiri kanadera. Prema Zagrebu, ovi avioni su trebalo da pripadnu Hrvatskoj, ali ih je Crna Gora prisvojila i naknadno prodala Grčkoj.