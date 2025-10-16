Priveden bivši ministar u Crnoj Gori: Ometao policijsku pratnju premijera i vrijeđao službenike

Sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela.

Crnogorska policija sinoć je lišila slobode P.I. (60), bivšeg ministra poljoprivrede zbog incidenta koji se dogodio juče u Podgorici, kada je, kako se sumnja, presjekao put koloni vozila koja je bila u pratnji premijera i tom prilikom vrieđao policijske službenike.

"P.I. se sumnjiči da je 15. oktobra oko 15 časova, upravljajući vozilom marke „Toyota“ podgoričkih registarskih oznaka, ometao kretanje službene kolone Uprave policije koja je obezbjeđivala i pratila predsjednika Vlade Crne Gore. Tokom vožnje bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, on je presjekao kolonu vozila iz pratnje i nije postupio po jasno istaknutim svjetlosnim i zvučnim signalima, čime je ugrozio bezbjedno kretanje štićene ličnosti i službenih lica u pratnji", potvrđeno je za RINU.

Nakon zaustavljanja, P.I. je, kako se navodi, odbio da pokaže dokumenta na uvid policijskim službenicima i u dva navrata im uputio niz uvredljivih i pretećih riječi.

Sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela. Ipak, policijski službenici su zbog postojanja sumnje lišili slobode P.I. po članu 11 Zakona o javnom redu i miru.

