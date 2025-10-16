logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Priveden bivši ministar u Crnoj Gori: Ometao policijsku pratnju premijera i vrijeđao službenike

Priveden bivši ministar u Crnoj Gori: Ometao policijsku pratnju premijera i vrijeđao službenike

Autor D.V. Izvor mondo.rs
0

Sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela.

Priveden bivši ministar u Crnoj Gori Izvor: BreizhAtao/shutterstock

Crnogorska policija sinoć je lišila slobode P.I. (60), bivšeg ministra poljoprivrede zbog incidenta koji se dogodio juče u Podgorici, kada je, kako se sumnja, presjekao put koloni vozila koja je bila u pratnji premijera i tom prilikom vrieđao policijske službenike.

"P.I. se sumnjiči da je 15. oktobra oko 15 časova, upravljajući vozilom marke „Toyota“ podgoričkih registarskih oznaka, ometao kretanje službene kolone Uprave policije koja je obezbjeđivala i pratila predsjednika Vlade Crne Gore. Tokom vožnje bulevarom Svetog Petra Cetinjskog, on je presjekao kolonu vozila iz pratnje i nije postupio po jasno istaknutim svjetlosnim i zvučnim signalima, čime je ugrozio bezbjedno kretanje štićene ličnosti i službenih lica u pratnji", potvrđeno je za RINU.

Nakon zaustavljanja, P.I. je, kako se navodi, odbio da pokaže dokumenta na uvid policijskim službenicima i u dva navrata im uputio niz uvredljivih i pretećih riječi.

Sa slučajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je ocijenio da u ovom događaju nema elemenata krivičnog djela. Ipak, policijski službenici su zbog postojanja sumnje lišili slobode P.I. po članu 11 Zakona o javnom redu i miru.

(RINA/MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Crna Gora

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ