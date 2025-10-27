logo
Potjera na Novom Beogradu: Vozač jurio velikom brzinom, policija "preskočila" bankinu (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
Potjera na Novom Beogradu.

Potjera na Novom Beogradu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kod Sava centra na Novom Beogradu danas popodne dogodila se policijska potjera zbog automobila koji se kretao velikom brzinom. Prema informacijama sa "Instagram" stranice "Moj_Beograd", potera se dogodila na moto putu kod Sava centra.

Na snimku se vidi da je u pitanju putnički automobil sa registarskim tablicama Velike Plane. Vozilo je zaustavljeno u bloku 19a.

"Vozilo je trenutno zaustavljeno u Bloku 19a, gdje je prisutan veći broj policijskih patrola. Za sad nije poznato šta se tačno desilo", navodi se u objavi na pomenutoj stranici.

