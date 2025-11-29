logo
Pomahnitali muškarac napao nožem dvojicu taksista: Drama u Novom Pazaru

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Muškarac u Novom Pazaru nožem je povrijedio dvojicu taksista tokom dva povezana incidenta, nakon čega je brzo uhapšen.

Pomahnitali muškarac napao nožem dvojicu taksista u Novom Pazaru Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U ranim jutarnjim satima, oko 5 časova, u Novom Pazaru su se dogodila dva povezana incidenta u kojima je osoba identifikovana kao Haris K. nožem povredila dvojicu vozača taksi firme.

Prema saznanjima iz istrage, sve je počelo kada je Haris koristio taksi uslugu jedne lokalne firme. Po dolasku na adresu u ulici Kosančićeva, došlo je do verbalne rasprave između njega i taksiste H. A., koji je želio da naplati iznos za vožnju. Rasprava je ubrzano eskalirala, a Haris je u jednom trenutku izvadio nož i zadao posjekotinu taksisti u predjelu nadlaktice.

Nakon toga je izašao iz vozila i udaljio se sa mjesta događaja. Nedugo zatim, Haris K. je shvatio da mu nedostaje mobilni telefon, za koji je vjerovao da ga je zaboravio u taksiju. Uputio se prema bazi taksi firme u ulici Generala Živkovića, uvjeren da su mu ga zaposleni tamo ukrali.

Na ulazu u bazu započeo je novu raspravu sa drugim vozačima. Sukob je ponovo eskalirao, te je Haris ponovo potegao nož i zadao posjekotinu u predjelu ruke vozaču J. A.

Pozvana je policija, a patrola je ubrzo stigla na lice mjesta. Zahvaljujući brzoj intervenciji interventne jedinice Policijske uprave Novi Pazar, Haris K. je uhapšen i priveden u službene prostorije, gdje će biti obavljena kriminalistička obrada.

Povrijeđenim taksistima ukazana je medicinska pomoć, a prema prvim informacijama, zadobijene povrede su lakše.Istraga o motivima, okolnostima i eventualnim dodatnim elementima ovog slučaja je u toku.

(Sandžak danas/MONDO)

Tagovi

Novi Pazar napad

