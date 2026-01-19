logo
Požar u Specijalnom sudu u Beogradu, angažovano 35 vatrogasaca

Požar u Specijalnom sudu u Beogradu, angažovano 35 vatrogasaca

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Požar u zgradi Specijalnog suda u Beogradu je prijavljen u 8.21 časova, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica stigli su na lice mjesta u 08.25 časova.

Požar u zgradi Specijalnog suda u Beogradu Izvor: Kurir

Pripadnici Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova uspješno su lokalizovali požar koji je jutros izbio u zgradi Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, na Voždovcu.

Tom prilikom nije bilo povrijeđenih lica. Požar je prijavljen u 8.21 časova, a pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica stigli su na lice mjesta u 08.25 časova. Utvrđeno je da se dim pojavio na poslednjoj etaži objekta, gde je došlo do zadimljavanja više kancelarija, nakon čega je intervencija odmah započeta.

Na intervenciji su bili angažovani pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica Voždovac, Stari grad, Zvezdara i Novi Beograd, ukupno 35 vatrogasaca-spasilaca sa 11 vozila.

Situacija je stavljena pod kontrolu, a vatrogasci nastavljaju rad na provetravanju prostorija i kontroli plafonskog i krovnog dela objekta.

Požar u prostorijama Specijalnog tužilaštva u Ustaničkoj
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

