Pokrenuta istraga: Beba iz vrtića hitno prebačena u UKC Niš nakon što je popila tečnost, naloženo vještačenje flašice

Beba stara 18 mjeseci iz Blaca onesvijestila se nakon što je popila tečnost iz flašice koju je ponijela od kuće. Hitno je prebačena u Univerzitetski klinički centar u Nišu, a policija i tužilaštvo ispituju okolnosti incidenta.

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Beba stara 18 mjeseci iz Blaca, koja je juče hitno transportovana u Univerzitetski Klinički centar u Nišu, onesvijestila se nakon što je popila tečnost iz flašice koju je ponijela od kuće. To je, kako je potvrđeno u Zdravstvenom centru u Prokuplju, prijavljeno ljekarima koji su intervenisali i učestvovali u zbrinjavanju deteta.

Dijete je juče bilo stabilno na prijemu u UKC Niš, gdje se još uvijek nalazi na liječenju, ali njegovo najnovije zdravstveno stanje nije poznato. Drama u vrtiću u Blacu dogodila se juče u prepodnevnim časovima, a zbog sumnje na trovanje, dijete koje se onesvijestilo prvo je prebačeno u Opštu bolnicu Prokuplje, a potom u UKC Niš.

"Juče u 9.45 časova dijete (2024. godište) dovezeno je kolima Hitne medicinske pomoći DZ Blace, u pratnji ljekara i medicinske sestre. Prema navodima, dijete je u vrtiću iznenada izgubilo svijest nakon uzimanja tečnosti iz flašice koju je ponijelo od kuće. Nakon obavljenog pregleda, sprovedene dijagnostike i primljene terapije koju je ordinirao pedijatar u Opštoj bolnici Prokuplje, dijete je upućeno na dalje liječenje u Kliniku za pedijatriju UKC Niš, u pratnji medicinske ekipe", potvrđeno je u Zdravstvenom centru Prokuplje.

Prema prvim informacijama u flašici se navodno nalazio medicinski benzin koji je, po pisanju medija, baka djeteta greškom sipala u flašicu. No, ovu sumnju još uvijek zvanično nije potvrdila nijedna institucija.

Dijete je primljeno u nesvjesnom stanju

Prokupačkoj policiji prijavljeno je da je su ljekari Doma zdravlja u Blacu intervenisali zbog djeteta u nesvjesnom stanju, nakon čega je obavešteno Više javno tužilaštvo u Prokuplju i započet je rad na slučaju.

"Policija je dobila prijavu iz Doma zdravlja u Blacu oko 11.30 časova da je primljeno dete u nesvesnom stanju. Obaviješteno je Više javno tužilaštvo u Prokuplju. Dijete je trenutno u UKC Niš. Prikupljaju se obavještenja, rad je u toku", rečeno je u Policijskoj upravi u Prokuplju.

Tužilaštvo traži da se izuzme bočica

U VJT u Prokuplju kažu da su 22. januara obaviješteni o navedenom događaju koji se dogodio u vrtiću u Blacu te da se radi na slučaju.

"Tužilaštvo je naložilo da se, radi provjere svih navoda prijave, prikupe izjave svih aktera događaja, izuzme bočica u kojoj se nalazila tekućina iz koje je napred navedeno dijete, popilo istu tekućinu, i da se ovom tužilaštvu nakon toga dostavi izvještaj, OJT u Kuršumliji koji je takođe obaviješten o ovom događaju, jer se radi o događaju koji spada u delokrug stvarne i mesne nadležnosti OJT u Kuršumliji. O daljem postupanju OJT u Kuršumliji bićete blagovremeno obaviješteni po dobijanju napred navedenog izvještaja", naveo je glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju Dragiša V. Obradović

Kakvo je stanje djeteta?

Kakvo je najnovije zdravstveno stanje djeteta, koje je primljeno na intenzivnu negu Dečje klinike UKC Niš, danas nije bilo moguće saznati. Juče je UKC Niš saopštio da je nakon prijema dijete bilo trenutno stabilno. No, u UKC Niš danas kažu da ne mogu da daju informacije o zdravstvenom stanju djeteta jer roditelji ne žele da se te informacije iznose u javnost.

