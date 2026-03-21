Uhapšeno 29 osoba u racijama širom Crne Gore, pronađeni kokain i municija

Crnogorska policija izvela je u posljednja 24 časa na teritoriji cijele države akcije "Mini blokada" i "Tragač" u 32 ugostiteljska objekta, gdje je kontrolisano 67 operativno ineteresantnih lica i uhapšeno njih 29.

"Pronađeni su i oduzeti kokain, falsifikovane isprave, municija, predmet nalik na tromblonsku minu i improvizovani predmet nalik na pištolj namijenjen ispaljivanju metaka", saopštila je Uprava policije.

Tokom navedenih akcija policija je kontrolisala 809 vozača, legitimisala 445 osoba, dok je pregledano 280 osoba i 361 vozilo, te uhapsila sedam vozača.