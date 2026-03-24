Tužilaštvo u Užicu preuzima slučaj trovanja dječaka kod Ivanjice: Preminuo poslije samo dva gutljaja

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Slučaj trovanja dječaka kod Ivanjice preuzelo je Više javno tužilaštvo u Užicu.

Tužilaštvo u Užicu preuzima slučaj trovanja dečaka kod Ivanjice Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Slučaj trovanja dječaka u selu kod Ivanjice je preuzelo Više javno tužilaštvo u Užicu, saznaje "Informer". Dečak je popio sredstvo za prskanje voćnjaka misleći da je sok jer je otrov bio u plastičnoj flaši.

"Dječaku je odmah pozlilo pa su ga roditelji dovezli kod ljekara u Ivanjicu odakle je hitno prebačen u Opštu bolnicu Čačak. Kako su nam juče rekli, dječak je hitno prebačen u kliniku u Tiršovoj gdje je preminuo", otkrio je izvor "Informera".

Da podsjetimo, dječak je pomagao roditeljima u malinjaku minulog vikenda kada je iznenada preminuo nakon samo dva gutljaja otrova. Mislio je da je sok jer je tečnost bila u plastičnoj flaši.

