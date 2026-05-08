logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Novinar „Novosti“ napadnut na splitskoj Rivi: Muškarac ga vrijeđao i prijetio motikom

Novinar „Novosti“ napadnut na splitskoj Rivi: Muškarac ga vrijeđao i prijetio motikom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Novinar nedjeljnika "Novosti" Srpskog nacionalnog vijeća Siniša Vuković fizički je napadnut na splitskoj Rivi, uz povike napadača da piše za "četničke" novine.

Napadnut novinar u Splitu Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Do napada je došlo juče oko 16.00 časova dok je Vuković sa suprugom šetao Rivom.

Presreo ih je muškarac srednjih godina i Vukoviću počeo da dobacuje da "piše za četničke `Novosti`" i "Slobodanku", aludirajući na "Slobodnu Dalmaciju", te da "piše o Jasenovcu", prenose "Novosti".

Vuković je rekao da se prvo odmakao od napadača, misleći da će sve ostati na uvredama kakve je i ranije doživljavao, ali muškarac je nastavio da mu psuje majku, a zatim sa obližnjih štandova uzeo motiku i krenuo prema njemu.

Novinar je pobjegao sa Rive na kojoj je bilo mnoštvo ljudi i djece i pozvao policiju, a kasnije je u policijskoj stanici dao izjavu.

Iz policije su mu rekli da će po službenoj dužnosti podnijeti krivičnu prijavu i sprovesti hitan postupak sa obzirom na to da je riječ o napadu na novinara.

Policija ga je obavijestila da su pregledom snimaka sa nadzorne kamere pronašli zapis događaja i da očekuju da će uskoro identifikovati napadača.

Siniša Vuković saradnik je "Novosti" od 2023. godine i uglavnom prati teme iz kulture.

Dan prije napada na Vukovića, ratni veteran je ispred zgrade Banovine u Splitu uz prijetnje izvrijeđao novinara i književnika Borisa Dežulovića.

Dva dana prije toga napadnuta je i ekipa Nove TV dok je izvještavala o nelegalno izgrađenom groblju u Marini kod Trogira, a među petnaestak napadača bio je i načelnik opštine Marina Ante Mamut iz HDZ-a. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

split napad novinar

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ