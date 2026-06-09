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Užas na Zvezdari: Pronađeno tijelo mladog Rusa sa povredama na vratu

Užas na Zvezdari: Pronađeno tijelo mladog Rusa sa povredama na vratu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Tijelo mlađeg muškarca sa vidljivim povredama u predjelu vrata pronađeno je rano jutros na Zvezdari, u Ulici Sjeverni bulevar.

Pronađeno tijelo mladog Rusa sa povredama na vratu Izvor: Robson90/Shutterstock

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o dvadesetpetogodišnjem mladiću koji je državljanin Rusije.

Stravičan prizor uočili su slučajni prolaznici oko 6 časova ujutru, koji su odmah alarmirali policiju i Hitnu pomoć. Mladić je zatečen na trotoaru u lokvi krvi, a ljekarska ekipa je, po dolasku na lice mjesta, mogla samo da konstatuje smrt.

Na terenu je trenutno veliki broj pripadnika policije koji obavljaju uviđaj. Blokiran je dio ulice u kojem je tijelo pronađeno, a forenzičari prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Za sada nema zvaničnih potvrda o tome da li je riječ o nasilnoj smrti, ubistvu ili nesrećnom slučaju, a tijelo će biti poslato na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, koja će pokazati tačan uzrok smrti.

Istraga je u toku, a policija intenzivno radi na identifikaciji žrtve i rasvetljavanju svih detalja ovog slučaja.

(Nova/MONDO)

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