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Opasnost po druge vrste, ali i kupače: Riba lavlje grive se nastanila u Jadranu

Opasnost po druge vrste, ali i kupače: Riba lavlje grive se nastanila u Jadranu

Autor Dušan Volaš Izvor Eupravozato
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Jadransko more ove sezone stanište je mnogih zanimljivih vrsta, a među njima ima i onih koje se smatraju opasnim po ekosistem.

Riba lav: Opasna vrsta u Jadranskom moru Izvor: Shutterstock

Nakon ribe zeca, ribe dragana i kompas meduze, sada se pojavila i riba lav, koja je na društvenim mrežama izazvala zabrinutost što zbog bodlji na tijelu koje podsjećaju na lavlju grivu, a mnogo više zbog komentara da je riječ o otrovnoj vrsti.

Iako se ovaj predator najčešće zadržava uz morsko dno, nedavno je usnimljena na samo nekoliko metara od obale u Crnoj Gori, pa su društvene mreže bile preplavljene komentarima o njenom izgledu - od toga da je veoma lijepa i zanimljiva, do bojazni da može da izazove ozbiljne posljedice.

Jedna je čak ulovljena na oko osam metara dubine i desetak metara od obale, na plaži koja je preplavljena kupačima, što je izazvalo zabrinutost očevidaca.

Riba lav se prepoznaje po otrovnim bodljama, čiji ubod izaziva bolove koji traju danima, grčenje mišića, pojačano znojenje i probleme sa disanjem.

Šta raditi ukoliko vas ubode?

Riba lav, poznata i pod nazivom lionfish, smatra se jednom od najinvazivnijih morskih vrsta na svijetu. Ukoliko vas ubode, zahvaćeno mjesto odmah potopite u toplu vodu i što pre potražite medicinsku pomoć. Ubod može izazvati izuzetno jak bol, oticanje i crvenilo. U pojedinim slučajevima mogu se javiti mučnina, povraćanje, vrtoglavica, nesvjestica, pa čak i privremeni neurološki problemi.

Stanište

Prirodna staništa ove otrovne vrste su Indijski okean i Crveno more, a do Mediterana stiže kroz Sueski kanal, ipak, pojavljivanje ove vrste na Jadranu je sve češće, pa se smatra da se prilagodila ovdašnjim uslovima i da se postepeno širi duž obale.

Pored crnogorskog primorja, takođe, uočena je i u Dalmaciji, gdje je jedan ronilac imao susret sa njom. Kako je riječ o prilagodljivoj vrsti, koja se brzo širi i narušava biološku ravnotežu svojim agresivnim pristupom, utiče i na brojnost domaćih vrsta riba.

Zbog toga stručnjaci apeluju na građane, ronioce i ribare da svako novo viđenje ove vrste prijave nadležnim institucijama kako bi se pratilo njeno dalje širenje u Jadranskom moru.

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Tagovi

riba jadransko more

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