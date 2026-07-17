Oslobođena Vesna Medenica: Ukinuta kazna od šest mjeseci zatvora za zloupotrebu položaja

Apelacioni sud Crne Gore oslobodio je Vesnu Medenicu, bivšu predsjednicu Vrhovnog suda, koja je ranije bila osuđena na šest mjeseci zatvora.

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Apelacioni sud Crne Gore izrekao je oslobađajuću presudu bivšoj predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore Vesni Medenici, kojom je ona bila osuđena na šest mjeseci zatvora, zbog zlouptorebe položaja.

Medenicu je na šest mjeseci zatvora osudio Viši sud u Podgorici, a reč je o predmetu u kojem se pominje anonimna prijava, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

"Specijalno državno tužilaštvo podnelo je ranije optužni predlog protiv bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice kojim se tereti da je nezakonito i mimo znanja članova Sudskog savjeta donela odluku i arhivirala predmet sudije Osnovnog suda u Rožajama. Kako SDT navodi, tim činom je Milosava Zekića spasila sigurnog razrješenja sudijske funkcije, omogućila mu da nastavi da obavlja sudijski posao i godinu i po nakon te odluke prima punu zaradu", podseća portal podgoričkog Dana.

(Euronews/MONDO)