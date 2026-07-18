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Eksplodirala bomba u dvorištu kuće u Pančevu: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Eksplodirala bomba u dvorištu kuće u Pančevu: Jedna osoba poginula, dvije povrijeđene

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene nakon što je u dvorištu porodične kuće u Starčevu aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP Srbije.

Eksplozija u Pančevu poginula jedna osoba Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

U dvorištu porodične kuće u Starčevu sinoć je aktivirana eksplozivna naprava, saopštio je MUP Srbije. Jedna osoba poginula, dok su dvije povrijeđene. Povrijeđeni su hitno prevezeni i hospitalizovani u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Policijski službenici su obezbijedili mjesto događaja. Uviđaj je u toku i obavlja se u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Pančevu.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno preduzimaju sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti radi utvrđivanja svih činjenica, tačnih okolnosti, kao i neposrednog uzroka koji je doveo do aktiviranja ove eksplozivne naprave, navodi se u saopštenju.

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Tagovi

MUP Srbije pančevo Srbija

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