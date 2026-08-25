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KFOR povećava prisustvo na sjeveru Kosova: Stižu dodatne snage

KFOR povećava prisustvo na sjeveru Kosova: Stižu dodatne snage

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Komandant Kfora general-major Ozkan Ulutaš rekao je da će se prisustvo njihovih vojnika povećati u nekim oblastima, uključujući sjeverni dio Kosovske Mitrovice i sjever Kosova i Metohije.

KFOR povećava prisustvo na sjeveru Kosova Izvor: Mondo/Goran Sivački

Iz Kfora su naveli da će nastaviti da redovno procjenjuje situaciju na terenu i da održavaju raspored osmišljen da doprinese trajnoj bezbjednosti za sve ljude na Kosovu i Metohiji.

"U tom smislu, postepeni prelazak stalnog rasporeda Kfora na mostu na Ibru dio je šireg procesa optimizacije i odražava poboljšanu bezbjednosnu situaciju", naveli iz Kfora.

Naveli su da trenutno prolaze kroz proces optimizacije položaja, kako je najavljeno 12. juna 2026. godine kako bi se osiguralo da misija ostane sposobna za svoju svrhu.

Ulutaš je napomenuo da je posvećenost Kfora bezbjednosti svih ljudi koji žive na Kosovu i Meotohiji nepokolebljiva i da to potvrđuje njihovo prisustvo na terenu, prenosi Kosovo onlajn.

Komandant Združene komande snaga NATO-a u Napulju admiral DŽordž Vikof rekao je da se odluke u vezi sa prisustvom Kfora na mostu u Mitrovici zasnivaju se na njihovoj procjeni bezbjednosne situacije.

"Kfor nema mandat da odlučuje da li most treba otvoriti ili ne. To je na EU i relevantnim institucijama na Kosovu da odluče nakon što KFor završi svoje stalno prisustvo na mostu. Osoblje Kfora ostaće prisutno u okolnim područjima“, rekao je admiral Vikof. 

(Srna)

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kfor Kosovo i Metohija

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