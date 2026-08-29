Sukob građana i policije u Užicu prije mitinga SNS-a: Povrijeđen snimatelj RTS-a, oglasio se MUP

Povrijeđen snimatelj "RTS-a" tokom sukoba grupe građana, koja je pokušala da spriječi miting Srpske napredne stranke u Užicu, sa policijom.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Uoči početka mitinga Srpske napredne stranke (SNS) u Užicu dogodio se sukob pripadnika policije i grupe građana koja je, prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, pokušala da spriječi održavanje mitinga SNS-a na kom se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. MUP je saopštio da je grupa od oko 150 ljudi pokušala da spriječi održavanje mitinga i u sukobu sa policijom je povrijeđen snimatelj "Radio televizije Srbije".

"Ministarstvo unutrašnjih poslova obavještava javnost da je na centralnom Gradskom trgu u Užicu uredno i u skladu sa zakonom prijavljeno javno okupljanje građana od strane Opštinskog odbora Srpske napredne stranke iz Užica. Na pomenutoj lokaciji, grupa od oko 150 ljudi pokušava da spriječi održavanje ovog zakonito prijavljenog javnog okupljanja građana i, tom prilikom, povrijeđen je snimatelj Radio Televizije Srbije, koji je zadobio udarac kamenom. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Užicu postupaju potpuno profesionalno, odgovorno i striktno u skladu sa zakonom i svojim ovlašćenjima, brinući o očuvanju javnog reda i mira.

Tokom dosadašnjih postupanja policijskih službenika nije bilo upotrebe sredstava prinude. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su izdali jasno upozorenje i naređenje licima koja ometaju skup da se udalje na bezbjednu razdaljinu od centralnog trga, kako bi se građanima koji su uredno prijavili okupljanje omogućilo neometano korišćenje njihovog zakonskog prava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane i učesnike da poštuju zakon, ponašaju se odgovorno i striktno poštuju naređenja policijskih službenika na terenu. MUP će nastaviti da profesionalno obavlja svoj posao i neće dozvoliti narušavanje javnog reda i mira niti ugrožavanje bezbjednosti bilo kog pojedinca”, izjavio je ministar unutrašnjih poslova i potpredsednik Vlade Srbije Ivica Dačić.

(Mondo.rs)