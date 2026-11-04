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Ekološki incident kod Splita: U moru pronađen plavi azbest, mještani u strahu od bolesti

Ekološki incident kod Splita: U moru pronađen plavi azbest, mještani u strahu od bolesti

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U moru nedaleko od Splita pronađen je plavi azbest tokom radova na sanaciji plaže Kosica.

U moru kod Splita pronađen plavi azbest Izvor: Jelena990/Shutterstock

Azbest je pronađen u moru u Vranjicu gdje se nalazi bivša fabrika "Salonit", koja predstavlja dugogodišnji ekološki i zdravstveni problem zbog prisutnosti opasnog azbesta, prenose hrvatski mediji.

Poslanik stranke "Možemo" u hrvatskom Saboru Dušica Radojčić izjavila je da je sanacija "Salonita", urađena prije 15 godina, podrazumijevala tek premještanje otpada na druge lokacije, a da se i dalje tu nalaze azbestne krovne ploče i da se unutar nje izvode radovi.

"Vranjičani znaju što znači umirati od azbesta i danas žive u strahu od bolesti i smrti", rekla je Radojčićeva, navodeći da je do sada umrlo oko 400 Vranjičana.

Ona je najavila da će od resornog ministarstva tražiti da "Salonit" bude uvršten kao crna tačka u Plan upravljanja otpadom.

Radojčićeva, njene stranačke kolege i lokalni aktivisti danas su zatražili hitnu intervenciju države.

Plavi azbest se smatra jednim od najopasnijih oblika azbesta, jer njegova vlakna, ukoliko dospiju u vazduh ili more, mogu biti štetna po zdravlje.

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Tagovi

azbest jadransko more Split Hrvatska ekologija more

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