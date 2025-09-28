Potrošači najviše vjeruju u kvalitet njemačkih proizvoda: Najčešće kupuju "Made in Germany", koju robu izbjegavaju?

Oznaka porijekla "Made in Germany" kupcima širom svijeta uliva povjerenje, pokazalo je istraživanje, a istovremeno se bavilo i pitanjem u čiji kvalitet najviše sumnjaju

Izvor: Shutterstock

Proizvodi sa oznakom porijekla "Made in Germany” (proizvedeno u Njemačkoj) uživaju najveći međunarodni ugled, pokazala je studija Instituta iz Nirnberga za tržišna istraživanja.

Ovu oznaku potrošači širom svijeta vide kao najpouzdaniju i čak 66 posto ispitanika ima povjerenja, dok su na drugom i trećem mjestu su Švajcarska i Japan, piše DPA.

Njemačka oznaka porijekla najčešće pozitivno utiče na odluku o kupovini. U anketi je to navelo 65 odsto ispitanika, zatim slijede oznake Švajcarske, 62 odsto i Japana, 59 odsto. Za analizu je u martu anketirano 20.000 ljudi iz 10 zemalja, Francuske, Poljske, Njemačke, Italije i Velike Britanije, kao i iz SAD, Japana, Meksika, Južne Afrike i Indije.

Oznaka porekla "Made in Germany" uvedena je krajem 19. veka u Velikoj Britaniji da se domaća privreda zaštiti od uvoza iz Njemačke, navodno lošeg kvaliteta.

Danas su te riječi znak kvaliteta, što potvrđuje i anketa. "Made in Germany" se najčešće povezuje sa kvalitetom, navode istraživači iz Nirnberga.

Izvor: Raketir/Shutterstock

Suprotno važi za Kinu. "Made in China" ima loše rezultate bilo da je riječ o povjerenju ili o odluci o kupovini. Ipak, ta oznaka se najviše primijećuje. Slijedi "Made in USA", dok je Njemačka na četvrtom mestu po prepoznatljivosti.

Potrošače "Made in Germany" najviše asocira na automobile i kućne aparate.

Druge oznake, kao što je "Made in France", povezuju se sa većim brojem proizvoda, na primjer kozmetikom, odećom, hranom i vinom.

Oznaka "Made in USA" se, s druge strane, u najboljem svjetlu povezuje sa vještačkom inteligencijom.

(EUpravo zato.rs)