"Sve ili ništa" na Banjalučkoj berzi: Na dobošu akcije u 53 preduzeća iz Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka (IRB) i Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom (PREF) Republike Srpske ponudili su na prodaju pakete akcija u desetine preduzeća.

Izvor: Shutterstock

IRB i PREF su zajednički najavili prodaju paketa akcija 25 emitenata u ukupnoj vrijednosti od 4,995 miliona KM. Na prodaju će biti ponuđeno najviše 15 odsto od ukupnog broja akcija po preduzeću.

Među ponuđenim udjelima na Banjalučkoj berzi nalaze se, između ostalog, akcije preduzeća "Luka" Šamac, i to 1.644.795 akcija po početnoj cijeni od 0,91 KM, odnosno ukupne vrijednosti 1,496 miliona KM.

Takođe, na prodaju su ponuđene akcije KP "Vodovod" Gradiška, njih 673.886 po početnoj cijeni od 1,0 KM. Na dobošu su, između ostalih, i 1.501.438 akcija bijeljinskog preduzeća "Vodovod i kanalizacija", čija početna cijena iznosi 0,26 KM, kao i udjeli u "Alpru" iz Vlasenice, "Autokomercu" iz Doboja i "Sana-Linei" iz Kostajnice, piše "Glas Srpske".

Pored toga PREF samostalno organizuje prodaju paketa akcija 28 emitenata, čija je ukupna vrijednost 3,962 miliona KM, a na dobošu će biti ponuđeno najviše deset odsto od ukupnog broja akcija po preduzeću.

Među njima su akcije IGM "Drina" Bijeljina, njih 742.784 po početnoj cijeni od 0,7 KM te udio i u preduzeću "Prijedorčanka" Prijedor. Na prodaju se nude i akcije "Veleprehrane" Banjaluka.

Vršilac dužnosti direktora IRB-a Nedeljko Ćorić ističe da je ovo redovna i planirana aktivnost banke, koja se po pravilu sprovodi više puta godišnje.

"Riječ je o manjinskim paketima akcija u preduzećima u kojima IRB ima određeno učešće, a naš cilj je da taj kapital bude oslobođen i prebačen u aktivnije investicione pozicije. Da li će ovaj put biti interesovanja investitora, ostaje da se vidi, jer ga u prethodnim ciklusima nije bilo u značajnijoj mjeri", naglasio je Ćorić.

On dodaje da će sredstva prikupljena prodajom biti usmjerena u akcijske fondove i potom reinvestirana u skladu sa politikom upravljanja.

"Taj novac pripada akcijskom fondu i on se dalje ulaže u nove hartije od vrijednosti, bilo akcije ili obveznice. Ove godine ovo je drugi put da izlazimo sa ovakvom ponudom na tržište, što govori o našem kontinuitetu i potrebi da održimo stabilan investicioni ciklus ", naveo je Ćorić.

"Sve ili ništa"

U oglasu o prodaji navedenih akcija navedeno je da će prodaja paketa akcija biti održana unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa".

Prodaja počinje 8. decembra i traje će do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 26. decembra ove godine. Način plaćanja biće u skladu sa pravilima Banjalučke berze.