Čeka se potpis Grada: "Putevi Srpske" spremni da puste most u Česmi u funkciju za dvije sedmice

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je Srni da će ova firma završiti radove na mostu preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma, čim dobije saglasnost grada Banjaluka na projektnu dokumentaciju.

Zapelo na dokumentaciji: Most u Česmi može da bude završen za 15 dana, tvrde iz Puteva RS Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Čim dobijemo saglasnost od grada na dokumentaciju, u roku od 15 dana kompletno ćemo završiti radove, da se most može pustiti u funkciju", rekao je Janković.

On je podsjetio na to da je u interesu bezbjednosti građana projektnu dokumentaciju prije desetak dana moralo da uradi Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, jer ranija, koja se posebno odnosi na radove i uređenje lijeve strane Vrbasa, nije bila u skladu sa propisima.

Janković je podsjetio na to da su radovi na desnoj strani Vrbasa završeni.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve tom objektu, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.

