Čeka se potpis Grada: "Putevi Srpske" spremni da puste most u Česmi u funkciju za dvije sedmice

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je Srni da će ova firma završiti radove na mostu preko rijeke Vrbas u banjalučkom naselju Česma, čim dobije saglasnost grada Banjaluka na projektnu dokumentaciju.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

"Čim dobijemo saglasnost od grada na dokumentaciju, u roku od 15 dana kompletno ćemo završiti radove, da se most može pustiti u funkciju", rekao je Janković.

On je podsjetio na to da je u interesu bezbjednosti građana projektnu dokumentaciju prije desetak dana moralo da uradi Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, jer ranija, koja se posebno odnosi na radove i uređenje lijeve strane Vrbasa, nije bila u skladu sa propisima.

Janković je podsjetio na to da su radovi na desnoj strani Vrbasa završeni.

Ranijim odlukama Vlade Republike Srpske preduzeće "Putevi Srpske" preuzelo je obaveze da završi most u Česmi, kao i pristupne puteve tom objektu, iako je prvobitno postojao dogovor da pristupne saobraćajnice izgradi grad Banjaluka.