Zlato i srebro izgubili više od 8 odsto vrijednosti u jednom jutru

Cijene plemenitih metala nastavile su da padaju usljed sve većeg strahovanja od inflacije, povišenih cijena nafte i očekivanja o globalnom povećanju kamatnih stopa, jer sukob na Bliskom istoku ne pokazuje znake smirivanja.

Posebno nagli pad cijene bilježe zlato i srebro.

Zlato je izgubilo jutros 8,03 odsto vrijednosti, dostigavši 4.137,87 dolara po unci, dok je srebro palo za 9,16 odsto i dostiglo 61,89 dolara po unci.

Platina je pala za 3,69 odsto i dostigla 1.879,17 dolara po unci, a paladijum je pao za 2,09 odsto i sada iznosi 1.384,26 dolara po unci.