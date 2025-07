Tramp uvrijedio Jevreje: Izjednačio ih sa zelenašima, upotrebio izraz "Šajlok"

Američki predsjednik Donald Tramp kritikovan je zbog korišćenja antisemitskog izraza "Šajlok" za opisivanje pojedinih bankara.

Izvor: WIN MCNAMEE / Getty images / Profimedia

"Razmislite o tome: Nema poreza na smrt. Nema poreza na nasljedstvo. Nema odlaska u banke i pozajmljivanja novca od, u nekim slučajevima, dobrog bankara - a u nekim slučajevima, od `Šajloka` i loših ljudi", rekao je Tramp u Ajovi.

Na pitanje o upotrebi tog izraza koji se smatra uvredljivim za Jevreje jer ih izjednačva sa zelenašima, Tramp je po povratku u Vašington rekao da ne zna konotacije tog pojma.

"Ne, nikada nisam čuo za to na taj način. Biti Šajlok je neko ko je, recimo, lihvar i pozajmljuje novac po visokim kamatama. Nikada nisam čuo za to na taj način. Vi to gledate drugačije od mene. Ja to nikada nisam čuo", rekao je Tramp.

Jevrejska organizacija Antidifamaciona liga saopštila je da je veoma uznemirujuća upotreba uvrdljivog termina Šajlok i to od Trampa.

"Termin `Šajlok` evocira vjekovni antisemitski stav prema Jevrejima i pohlepi koja je izuzetno uvredljiva i opasna. Upotreba ovog izraza od Trampa je veoma uznemirujuća i neodgovorna", saopštila je Antidifamaciona liga.

Šajlok je beskrupulozni jevrejski zajmodavac u Šekspirovoj komediji "Mletački trgovac".

(Srna)