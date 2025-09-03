Grčka zatvara više od 700 škola: Različiti faktori doveli do pada broja đaka

Prema važećim propisima rad škole se privremeno obustavlja ako ima manje od petnaest učenika, a ukoliko se takvo stanje nastavi tri godine zaredom, škola se trajno zatvara.

Grčka se suočava s dramatičnim posljedicama demografskog pada, a jedna od njih je masovno zatvaranje škola širom zemlje. Zbog sve manjeg broja upisanih učenika, u školskoj godini 2025/2026. zatvara se čak 721 škola, pokazuju najnoviji podaci grčkog Ministarstva obrazovanja.

Problem je najizraženiji u osnovnom obrazovanju, gde se bilježi i najveći broj zatvaranja. Predviđa se da će u tekućoj školskoj godini s radom prestati 324 osnovne škole i 358 vrtića, što je značajno povećanje u odnosu na školsku godinu 2018/2019. U Grčkoj ukupno postoji oko 15.000 škola, što znači da se ove godine zatvara oko pet posto.

Ovaj negativan trend ne pogađa samo ruralna sela i ostrva, događa se i u Atici, regiji u kojoj se nalazi Atina. Ukupan broj učenika u ovoj školskoj godini procjenjuje se na oko 1,21 miliona, što je pad za više od 150.000 u odnosu na 2018/2019. godinu.

Prema važećim propisima rad škole se privremeno obustavlja ako ima manje od petnaest učenika, a ukoliko se takvo stanje nastavi tri godine zaredom, škola se trajno zatvara.

Iz Ministarstva su situaciju opisali kao "armagedon", ističući da zatvaranja odražavaju "užasan" demografski problem koji se neprestano pogoršava. Za učenike, posebno one u udaljenim područjima, to znači svakodnevna duga putovanja do nove škole, ponekad i do 80 kilometara.

Niska stopa fertiliteta jedan je od glavnih uzroka. Grčka ima jednu od najnižih stopa u Evropskoj uniji, s otprilike 1,3 rađanja po ženi, što je znatno ispod nivoa od 2,1 potrebnog za održavanje broja stanovnika. To je dovelo do prirodnog pada populacije, s više umrlih nego rođenih svake godine.

Teška ekonomska kriza koja je počela 2008. godine podstakla je masovno iseljavanje mladih i obrazovanih Grka u potrazi za boljim prilikama u inostranstvu. To je dodatno smanjilo broj ljudi u reproduktivnom i radnom dobu.

Istovremeno, s manje rođenja i dužim životnim vekom, stanovništvo Grčke ubrzano stari. Udeo starijih od 65 godina raste, što stvara ogroman pritisak na sisteme socijalne sigurnosti i zdravstvene nege.

Stručnjaci upozoravaju da je kombinacija ovih faktora stvorila začarani krug pada stanovništva. Bez značajnih promjena u ovim trendovima, demografska kriza nastaviće se decenijama i uticati na grčko društvo i ekonomiju.

