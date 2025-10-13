logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Opasne i otrovne: Lažne "labubu" igračke povučene s EU tržišta

Opasne i otrovne: Lažne "labubu" igračke povučene s EU tržišta

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbjednim proizvodima EU naredio je povlačenje igračke "labubu" sa tržišta EU zbog rizika od davljenja i hemijskog rizika.

lažne labubu lutke povučene s eu tržišta Izvor: TikTok/thenerdyb/printscreen

Riječ je o falsifikovanoj "labubu" igrački svijetlosmeđe boje, sa metalnim prstenom.

U sapštenju se navodi da proizvod sadrži mali prsten koji se lako može odvojiti i koji bi dijete moglo staviti u usta i zadaviti se.

Utvrđeno je da plastični materijal igračke ima prekomjernu koncentraciju ftalata koji mogu štetno uticati na zdravlje, jer mogu izazvati oštećenja reproduktivnog sistema.

Možda će vas zanimati

Tagovi

labubu lažno opasnost

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ