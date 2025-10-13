Opasne i otrovne: Lažne "labubu" igračke povučene s EU tržišta

Sistem za brzu razmjenu informacija o nebezbjednim proizvodima EU naredio je povlačenje igračke "labubu" sa tržišta EU zbog rizika od davljenja i hemijskog rizika.

Izvor: TikTok/thenerdyb/printscreen

Riječ je o falsifikovanoj "labubu" igrački svijetlosmeđe boje, sa metalnim prstenom.

U sapštenju se navodi da proizvod sadrži mali prsten koji se lako može odvojiti i koji bi dijete moglo staviti u usta i zadaviti se.

Utvrđeno je da plastični materijal igračke ima prekomjernu koncentraciju ftalata koji mogu štetno uticati na zdravlje, jer mogu izazvati oštećenja reproduktivnog sistema.