Vojska preuzela vlast na Madagaskaru, raspuštene sve vladine institucije

Grupa vojnika i oficira koja podržava opoziciju u Madagaskaru preuzela je vlast u zemlji i raspustila vladine institucije, rekao je pukovnik Majkl Randrijanirina.

Izvor: Luis Tato / AFP / Profimedia

Unutrašnja politička kriza na Madagaskaru počela je 25. septembra masovnim protestima mladih zbog nestanka struje i vode.

Ovi protesti su potom doveli do zahtjeva da predsjednik Andri Radžoelina podnese ostavku, a Narodna skupština ili donji dom parlament izglasala je njegovo nepovjerenje.

Nakon toga Radžoelina je raspustio Narodnu skupštinu i napustio zemlju.

Radžoelina je rekao da je spreman da pregovara sa opozicijom, ali je odbio da podnese ostavku.

On je naveo da se krije na sigurnom mjestu i da će odatle nastaviti da vodi zemlju.

U međuvremenu, vrhovni sud Madagaskara pozvao je Randrijanirinu da preuzme dužnost predsjednika države.

Sud smatra da predsjednik Radžoelina ne može da obavlja dužnost i da je napustio zemlju nakon što je veliki broj vojnika podržao demonstrante.

Vrhovni sud je zatražio od Randrijanirine da organizuje izbore u narednih 60 dana.