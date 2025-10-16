Masovni napad na Ukrajinu: Rusija digla bombardere MiG-31, udari od ranog jutra

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da prestane sa ubijanjem Ukrajinaca tokom konferencije za novinare u Ovalnom kabinetu.

Rusija je rano jutros pokrenula veliki raketni napad na Ukrajinu.

Kijev indipendent navodi da su vazdušnim udarima izloženi gradovi u nekoliko ukrajinskih oblasti, a širom zemlje su aktivirane sirene za vazdušnu opasnost.

Ukrajinsko Ratno vazduhoplovstvo objavilo je oko 5.20 sati po lokalnom vremenu da postoji pretnja od raketnih udara po celu zemlju, upozoravajući da je Rusija digla bombardere MiG-31.

Sat vremena kasnije, Ratno vazduhoplovstvo u Kijevu je objavilo da je još jedan ruski MiG-31 poletio sa aerodroma Savaslejka u Nižnjem Novgorodu.

Ovaj može da nosi hipersonične rakete Kinžal, koje Rusija koristi za napade na ciljeve duboko unutar Ukrajine.

Ubrzo nakon prvog upozorenja, eksplozije su potresle više ukrajinskih gradova. Eksplozije su prvo prijavljene u Harkovu i Izjumu (Harkovska oblast), Kropivnickom (Kirovogradska oblast) i Poltavi.

Nakon drugog upozorenja, detonacije su odjeknule u Černihivu, a još jedan talas eksplozija čuo se u Harkovu. Dmitro Brižinski, guverner Černihivske oblasti, kasnije je izvestio da je u napadu pogođeno preduzeće u istoimenom gradu, ali nije naveo koje.

Napadi su i dalje u toku, a informacije o šteti i žrtvama još uvijek nisu dostupne.

"Najnoviji napad Rusije uključivao je balističke i krstareće rakete, kao i rojeve dronova Šahid", saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine.

Napad se dogodio nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Tramp pozvao ruskog predsednika Vladimira Putina da prestane sa ubijanjem Ukrajinaca tokom konferencije za novinare u Ovalnom kabinetu.

Tramp bi sutra trebalo da se sastane s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Beloj kući.

Njih dvojica će razgovarati o ukrajinskim vojnim kapacitetima dugog dometa, potrebama protivvazdušne odbrane (PVO) i mogućnosti da SAD isporuče rakete Tomahavk Kijevu.

Rusija je upozorila da bi isporuka tih raketa predstavljala veliku eskalaciju koja bi zahtijevala agresivan odgovor, iako Moskva iz noći u noć već gađa ukrajinske gradove i civilne ciljeve raketama dugog dometa.

Moskva je pojačala masovne napade na energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimu, uzrokujući nestanke struje i veliku štetu na kritičnim objektima koja je sve ozbiljnija kako se vreme pogoršava, a noći postaju duže.

U masovnom raketnom napadu na Kijev 10. oktobra oštećena je gradska termoelektrana i stotine hiljada domaćinstava je ostalo bez struje. U napadu je takođe poginulo jedno dijete, a povrijeđene su 24 osobe.

