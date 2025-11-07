Zbog prekida rada federalne vlade: Otkazano 700 letova širom SAD

Oko 700 letova danas je otkazano na većim aerodromima u SAD usljed prekida rada federalne vlade, javio je "NBC njuz", pozivajući se na izvore iz nekoliko američkih avio-prevoznika.

Izvor: Matej Kastelic/Shutterstock

U izvještaju se navodi da su stotine letova otkazani juče do sredine dana, te da je većinu otkazala kompanija "Amerikan erlajns".

Letovi su otkazani na aerodromima u Čikagu, Atlanti, Majamiju i Njujorku.

Federalna uprava za avio-saobraćaj naredila je avio-kompanijama da smanje broj letova za četiri odsto, a očekuje se da će do sljedećeg petka, 14. novembra, taj procenat porasti na 10 odsto.

Rad vlade djelimično je obustavljen jer Kongres SAD nije uspio da 1. oktobra postigne saglasnost u vezi sa federalnim budžetom.