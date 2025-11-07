logo
Drama u Americi: Misteriozni paket sa bijelim prahom u vojnoj bazi u kojoj je boravio Tramp

Drama u Americi: Misteriozni paket sa bijelim prahom u vojnoj bazi u kojoj je boravio Tramp

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Sumnjivi paket s bijelim prahom izazvao evakuaciju i više oboljelih u bazi Endruz u Merilendu, početni testovi ne otkrivaju opasne materije, istraga i dalje traje.

Sumnjivi paket s bijelim prahom izazvao evakuaciju i više oboljelih u bazi Endruz Izvor: APFootage / Alamy / Alamy / Profmedia

Više ljudi se razboljelo i prebačeno je u bolnicu nakon što je u Zajedničku bazu Endruz u američkoj državi Merilend dostavljen sumnjiv paket sa bijelim prahom, saopštili su danas zvaničnici i izvori upoznati sa istragom.

Prema saopštenju vojne baze, incident se dogodio kada je jedna osoba otvorila paket, zbog čega su evakuisane dvije zgrade i uspostavljen bezbednosni kordon, prenosi CNN.

Ekipe za hitne intervencije su brzo reagovale i utvrdile da nema neposredne prijetnje, nakon čega je slučaj predat Kancelariji za specijalne istrage.

Više osoba koje su bile u blizini paketa prevezeno je u medicinski centar Malkolm Grouv u okviru baze.

Šta je otkriveno u supstanci

Prema izvorima CNN-a, početni test koji je sproveo HAZMAT tim nije otkrio prisustvo opasnih materija, ali istraga se nastavlja.

Tim za opasne materije napustio je sinoć mesto događaja. Obim i priroda simptoma kod onih koji su se razboljeli nisu još poznati.

Prostorija u kojoj je koverta otvorena, u zgradi gdje se nalazi Centar za pripravnost Nacionalne garde, i dalje je zatvorena.

Zajednička baza Endruz, koja se nalazi u blizini Vašingtona, poznata je po tome što se koristi za putovanja predsjednika, potpredsjednika i članova kabineta.

Američki predsjednik Donald Tramp boravio je u bazi dan prije incidenta, u srijedu.

Centar za spremnost Vazduhoplovne nacionalne garde, gdje se incident dogodio, povezuje Biro Nacionalne garde sa jedinicama Vazduhoplovne nacionalne garde u saveznim državama i teritorijama SAD, prenosi Blic pisanje Tanjuga. 

(Blic/MONDO)

