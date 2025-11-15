logo
Snimak morskog fenomena postao hit na internetu: "Biblijska" pojava u Irskoj (Video)

Snimak morskog fenomena postao hit na internetu: "Biblijska" pojava u Irskoj (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Snažna oluja pogodila je obalu blizu Dablina i donijela ogromne količine morske pjene, potpuno prekrivši dijelove priobalja i šokiravši stanovnike koji tvrde da ovako nešto nisu vidjeli decenijama.

Oluja izbacila morsku pjenu na obalu kod Dablina Izvor: x/printscreen/@CarlowWeather

Iz Irske su stigli nevjerovatni video snimci snažne oluje koja je donela ogromne količine morske pjene na obalu blizu Dablina. Neobičan prizor je zabeležen u blizini grada Lohšini, a mnogi stanovnici su ostali u potpunom čudu, čak su ga opisali kao "biblijski", javlja Extra.ie.

Snimak, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama, prikazuje farmu potpuno prekrivenu pjenom. Objavio ga je Alan O'Rajli iz Carlow Weather-a na Platform X.

"Morska pjena u Lafšiniju, Severni Dablin - poslata od strane pratioca koji tamo živi 50 godina i nikada nije vidio ništa slično", napisao je O'Rajli uz video.

Objava je izazvala mnoštvo reakcija. Jedan korisnik je prokomentarisao da je kako se radi o "biblijskoj količini morske pjene", dok su mnogi drugi podijelili isto iznenađenje.

Šta uzrokuje morsku pjenu?

To je potpuno prirodna pojava. Morska pjena se formira kada se voda bogata organskom materijom snažno uzburka, najčešće zbog olujnih vetrova, a pjena se zatim nosi prema obali.

Jedan korisnik je ponudio detaljnije tumačenje: "Trajni pokrivač kremasto-bež pjene duž obale, nakon toplog perioda praćenog jakim vjetrovima, najvjerovatnije je rezultat bezopasnog cvjetanja algi."

Olujno vrijeme, praćeno narandžastim upozorenjem na jake padavine koje je bilo na snazi za Dablin i još dva okruga, stvorilo je idealne uslove za formiranje tako velike količine pjene.

Tagovi

Irska

