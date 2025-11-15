Snimak morskog fenomena postao hit na internetu: "Biblijska" pojava u Irskoj (Video)

Snažna oluja pogodila je obalu blizu Dablina i donijela ogromne količine morske pjene, potpuno prekrivši dijelove priobalja i šokiravši stanovnike koji tvrde da ovako nešto nisu vidjeli decenijama.

Izvor: x/printscreen/@CarlowWeather

Iz Irske su stigli nevjerovatni video snimci snažne oluje koja je donela ogromne količine morske pjene na obalu blizu Dablina. Neobičan prizor je zabeležen u blizini grada Lohšini, a mnogi stanovnici su ostali u potpunom čudu, čak su ga opisali kao "biblijski", javlja Extra.ie.

Snimak, koji je brzo postao viralan na društvenim mrežama, prikazuje farmu potpuno prekrivenu pjenom. Objavio ga je Alan O'Rajli iz Carlow Weather-a na Platform X.

"Morska pjena u Lafšiniju, Severni Dablin - poslata od strane pratioca koji tamo živi 50 godina i nikada nije vidio ništa slično", napisao je O'Rajli uz video.

Sea foam in Loughshinny North Dublin today shared by a follower living there 50 years and has never seen so much before.pic.twitter.com/1fwHAtTTyD — Carlow Weather (@CarlowWeather)November 14, 2025

Objava je izazvala mnoštvo reakcija. Jedan korisnik je prokomentarisao da je kako se radi o "biblijskoj količini morske pjene", dok su mnogi drugi podijelili isto iznenađenje.

Šta uzrokuje morsku pjenu?

To je potpuno prirodna pojava. Morska pjena se formira kada se voda bogata organskom materijom snažno uzburka, najčešće zbog olujnih vetrova, a pjena se zatim nosi prema obali.

Jedan korisnik je ponudio detaljnije tumačenje: "Trajni pokrivač kremasto-bež pjene duž obale, nakon toplog perioda praćenog jakim vjetrovima, najvjerovatnije je rezultat bezopasnog cvjetanja algi."

Olujno vrijeme, praćeno narandžastim upozorenjem na jake padavine koje je bilo na snazi za Dablin i još dva okruga, stvorilo je idealne uslove za formiranje tako velike količine pjene.