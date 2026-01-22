Preciznija prenatalna dijagnostika: Odobren ultrazvuk zasnovan na AI koji preciznije otkriva anomalije u trudnoći

Prenatalni ultrazvučni pregledi ne uspjevaju da otkriju i do polovine abnormalnosti kod fetusa, ali bi novi alat zasnovan na vještačkoj inteligenciji, koji je upravo dobio odobrenje u Sjedinjenim Američkim Državama, mogao značajno da smanji taj jaz.

Izvor: Shuttershtock

Nova softverska platforma zasnovana na vještačkoj inteligenciji, namijenjena unapređenju prenatalnih ultrazvučnih pregleda u trudnoći, dobila je zeleno svjetlo za kliničku upotrebu od američke Agencije za hranu i lijekove (FDA).

Ovaj alat razvila je američka startap kompanija BioticsAI, a on se integriše sa postojećim ultrazvučnim aparatima i u realnom vremenu analizira snimke, prepoznaje moguće malformacije i tokom pregleda skreće pažnju ljekara na potencijalne probleme kod trudnica.

Prenatalni ultrazvuk se rutinski koristi tokom trudnoće i može da ukaže na moguće poteškoće u razvoju ploda. Tokom pregleda mogu se uočiti anomalije koje pogađaju organe ili dijelove tijela fetusa dok su još u fazi formiranja.

Kako funkcioniše?

Kada ultrazvuk zabilježi sliku fetusa, softver BioticsAI je odmah analizira. On provjerava kvalitet snimka i predlaže korekcije kako bi se dobila jasnija slika, a zatim ispituje da li su svi dijelovi bebinog tijela vidljivi, označavajući sve elemente koji eventualno nedostaju.

Na osnovu obrazaca dobijenih iz globalnih baza podataka, sistem može da prepozna anomalije i ukaže na moguće probleme, poput srčanih mana ili deformiteta ekstremiteta.

Na kraju, softver generiše objedinjeni izvještaj sa svim nalazima, kojem lekar može da pristupi nakon ultrazvučnog pregleda.

Prema navodima razvojnih timova, ovaj sistem može da uštedi zdravstvenim radnicima oko osam minuta po pacijentkinji, zahvaljujući automatizaciji dokumentacije.

FDA je odobrila upotrebu softvera kao medicinskog sredstva za kliničku primjenu, čime je potvrđeno da ispunjava standarde bezbjednosti i efikasnosti, kao i da može da se integriše u postojeće zdravstvene sisteme.

Izazovi u prenatalnoj njezi

Prema najnovijim podacima Evropske komisije, teške urođene anomalije javljaju se u 23,9 slučajeva na 10.000 porođaja u Evropi.

Velika analiza organizacije Cochrane, nezavisne globalne institucije koja ocjenjuje medicinska istraživanja, obuhvatila je studije sa više od sedam miliona trudnoća i ispitivala tačnost rutinskih prenatalnih ultrazvučnih pregleda.

Rezultati su pokazali da jedan rani pregled, obavljen između 11. i 14. nedjelje trudnoće, otkriva svega 38 odsto urođenih mana. Pregled u sredini trudnoće, između 18. i 24. nedjelje, prepoznaje 51 odsto anomalija. Kada se oba pregleda kombinuju, stopa otkrivanja raste na 84 odsto.

Slična rješenja razvijaju se i u Evropi. Francuske kompanije Diagnoly i Sonio Detect takođe su dobile odobrenja za korišćenje vještačke inteligencije u prenatalnim ultrazvučnim pregledima, koji automatski pomažu u prepoznavanju struktura fetusa i srčanih anomalija.

(EUpravo zato/Euronews)