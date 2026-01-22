logo
"Svi žele da budu dio ovoga": Tramp zvanično "lansirao" Odbor za mir (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Na ceremoniji u Davosu američki predsjednik Donald Tramp potpisao je osnivačku povelju Odbora za mir, ističući saradnju sa UN.

Tramp osnovao Odbor za mir Izvor: Youtube/White House

Tramp je na početku govora na ceremoniji potpisivanja osnivačke povelje Odbora za mir rekao da je danas veoma uzbudljiv dan i poručio da "svi žele da budu dio ovoga", misleći pritom na članstvo u tom odboru.

Tramp je istakao da će Odbor za mir sarađivati sa "mnogim drugima, uključujući Ujedinjene nacije". Takođe je ponovo pomenuo sve ratove koje, kako tvrdi, zaustavio, među kojima je još jednom naveo Srbiju i tzv. Kosovo.

Tramp najavljuje rješenje rata u Ukrajini

Govoreći o okončanju ratova, Tramp je rekao da sada "imamo mir na Bliskom istoku" i dodao da "vjeruje da će uskoro okončati još jedan", misleći na rat u Ukrajini.

"To je onaj za koji sam mislio da će biti lak, a ispostavilo se da je vjerovatno najteži", naveo je Tramp. Dodao je da je u ratu Rusije i Ukrajine tokom prošlog mjeseca poginulo 29.000 ljudi, uglavnom vojnika, ocijenivši da je to "strašan" broj žrtava.

Tramp je ponovio izjavu njegovog izaslanika Vitkofa da Amerika "postiže veliki napredak" u mirovnim pregovorima Moskve i Kijeva.

Tramp potpisao osnivačku povelju Odbora za mir!

Prije početka govora, Tramp je potpisao osnivačku povelju Odbora za mir i ispod svog potpisa dopisao "Hvala vam". Nakon toga je portparolka Bijele kuće rekla da je ovim povelja stupila na snagu i Odbor za mir postao zvanična međunarodna orghanizacija.

Izvor: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

(Mondo.rs)

Donald Tramp

