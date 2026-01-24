Jeziv američki napad na brod zbog droge: Užas u istočnom Pacifiku, više osoba poginulo

Američka vojska izvela je napad na brod u Pacifiku za koji se sumnja da je krijumčario drogu.

Izvor: x/printscreen/@SecWar

Američka vojska izvela je u petak napad na brod u istočnom Pacifiku za koji se sumnja da je krijumčario drogu, pri čemu su dvije osobe poginule, a jedna je preživjela, potvrdilo je Južno zapovjedništvo SAD-a. Ovo je najnoviji u nizu sličnih incidenata u regionu, piše CNN.

"Dana 23. januara, po nalogu SecWar Petea Hegsetha, Združene snage Southern Spear izvele su smrtonosni kinetički udar na plovilo kojim upravljaju Oznake terorističke organizacije“, objavio je SOUTHCOM na društvenoj mreži X. Iz Obalske straže su potvrdili da ih je SOUTHCOM obavijestio o događaju i da koordiniraju operacije potrage i spašavanja za preživjelu osobu.

Navodni krijumčarski brodovi

Napadi su dio kampanje pod nazivom Operacija Southern Spear, koju je pokrenula Trampova administracija sa ciljem suzbijanja trgovine narkoticima. U okviru ove operacije do sada je život izgubilo najmanje 117 ljudi. Tempo američkih napada usporio je ove godine, a posljednji zabilježeni udari dogodili su se 31. decembra, kada je u napadu na dva broda poginulo petoro ljudi.

Udar izveden u petak prvi je poznati napad na navodne krijumčarske brodoveotkako je američka vojska u Karakasu uhapsila venecuelanskog lidera Nikolasa Madura i prebacila ga u Njujork radi suđenja. Maduro se ranije ovog mjeseca izjasnio da nije kriv po optužbama.

Iako američki zvaničnici javno tvrde da je cilj napada i vojnog jačanja na Karibima zaustavljanje protoka droge u SAD, zvaničnici Trampove administracije ranije su neslužbeno priznavali da je kampanja pritiska bila usmjerena na svrgavanje Madura sa vlasti.

Prethodni napadi sa preživjelima

I u ranijim američkim vojnim napadima na brodove za koje se sumnja da su krijumčarili drogu bilo je preživjelih. U napadu 30. decembra, na primer, neutvrđen broj ljudi napustio je svoje plovilo, ali je Obalska straža tri dana kasnije obustavila potragu za njima.

Prošlog oktobra, nakon napada na podmornicu na Karibima, SAD je spasao dvoje preživjelih, koji su ubrzo vraćeni u svoje matične zemlje, Ekvador i Kolumbiju. Druga dva člana posade u tom napadu su poginula.

Preživelih je bilo i u kontroverznom prvom udaru operacije, izvedenom 2. septembra. Nakon što prvi projektil nije potopio brod, vojska je izvela drugi udar u kojem su ubijena dvojica preživjelih koji su se držali za prevrnuto plovilo.

Taj incident, poznat kao „dvostruki udar“, naveo je demokratske predstavnike da od Trampove administracije zatraže objašnjenja. Tražili su objavu snimka napada, a neki su sugerisali da je američka vojska možda počinila ratni zločin ubivši preživjele.