Tokom protesta opozicije u Tirani uhapšeno 18 osoba, povrijeđeno 11 policajaca

Tokom protesta opozicije ispred sjedišta albanske Vlade u Tirani uhapšeno je 18 osoba, 17 je procesuirano, a izdata je potjernica za dva lica, saopštila je albanska policija.

Izvor: Malton Dibra / imago stock&people / Profimedia

Na protestu, koji je organizovala jedna od frakcija albanske Demokratske partije, povrijeđeno je 11 policajaca, koji su van životne opasnosti, prenose albanski mediji.

"Neki od učesnika su se suprotstavili službenicima policije i bacali su na njih Molotovljeve koktele. Identifikovano je 37 građana koji su počinili nezakonite radnje tokom skupa. Pokrenut je krivični postupak protiv 10 punoljetnih i tri maloljetna lica", navela je policija.

Na osnovu video-materijala koji je poslat tužilaštvu pokrenut je krivični postupak protiv organizacionog sekretara Demokratske partije zbog, kako kažu iz policije, organizovanja i učešća u nezakonitim okupljanjima i demonstracijama.

Premijer Albanije Edi Rama osudio je akte nasilja i uništavanje javne imovine i poželio brz oporavak povrijeđenim policajcima.

Demokratska partija, ogranak koji podržava bivšeg lidera Saljija Berišu, organizovala je sinoć proteste ispred sjedišta albanske Vlade u Tirani na kojima je došlo do nereda nakon obraćanja Beriše.

Nekoliko demonstranata bacilo je Molotovljeve koktele prema zgradi Vlade i policijskom kordonu.

Policijske snage intervenisale su koristeći vodeni top i suzavac kako bi rastjerale demonstrante.

Demonstranti su se zatim sukobili sa policijom ispred zgrade Parlamenta, pokušavajući da probiju kordon i gađajući policajce kamenjem, nakon čega je policija upotrijebila suzavac.