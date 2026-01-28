logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama na popularnom skijalištu: Gori luksuzni hotel, evakuisano 290 ljudi (Video)

Drama na popularnom skijalištu: Gori luksuzni hotel, evakuisano 290 ljudi (Video)

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Najmanje 290 osoba evakuisano je nakon što je tokom noći izbio požar na krovu hotela sa pet zvjezdica u poznatom francuskom skijalištu Kurševel, u regionu Savoja, saopštili su vatrogasci.

Požar u hotelu na skijalištu u Francuskoj Izvor: X/Infos Françaises/Printscreen

Najmanje 290 osoba evakuisane su nakon što je požar sinoć zahvatio krov hotela sa pet zvezdica u skijalištu Kurševel u regionu Savoja u Francuskoj, saopštili su vatrogasci.

Požar je izbio u toku noći i proširio se preko krova hotela "Grand Alp", pri čemu postoji rizik od širenja plamena na susjedne zgrade, prenosi danas televizija BFM.

Vatrogasci i dalje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, dok debeli slojevi snijega otežavaju pristup i pretragu. Prefektura je opisala intervenciju kao "složenu operaciju". Do sada nisu prijavljene žrtve.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska hotel skijalište

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ