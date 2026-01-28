Drama na popularnom skijalištu: Gori luksuzni hotel, evakuisano 290 ljudi (Video)

Najmanje 290 osoba evakuisano je nakon što je tokom noći izbio požar na krovu hotela sa pet zvjezdica u poznatom francuskom skijalištu Kurševel, u regionu Savoja, saopštili su vatrogasci.

Izvor: X/Infos Françaises/Printscreen

Požar je izbio u toku noći i proširio se preko krova hotela "Grand Alp", pri čemu postoji rizik od širenja plamena na susjedne zgrade, prenosi danas televizija BFM.

SAVOIE : Un incendie est en cours dans un hôtel de#Courchevel. Des dizaines de pompiers sont mobilisés et une centaine de personnes évacuée. (Radio Courchevel)pic.twitter.com/tnE6181w6Y — Infos Françaises (@InfosFrancaises)January 27, 2026

Vatrogasci i dalje pokušavaju da stave vatru pod kontrolu, dok debeli slojevi snijega otežavaju pristup i pretragu. Prefektura je opisala intervenciju kao "složenu operaciju". Do sada nisu prijavljene žrtve.