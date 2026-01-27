logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lekornu ostaje premijer: Francuska vlada preživjela dva glasanja o nepovjerenju zbog budžeta za 2026.

Lekornu ostaje premijer: Francuska vlada preživjela dva glasanja o nepovjerenju zbog budžeta za 2026.

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Francuske preživjela je dva glasanja o nepovjerenju u parlamentu povodom odluke da usvoji dio budžeta za 2026. godinu koji se odnosi na rashode, a da skupštini ne prepusti konačnu riječ.

Francuska - skupština i vlada Izvor: Shutterstock

Ukupno 267 poslanika podržalo je prijedlog o nepovjerenju koji je podnijela krajnje ljevičarska stranka Nepokorena Francuska zajedno sa Zelenima i komunistima, a za obaranje Vlade bilo je potrebno 289 glasova.

Samo 140 poslanika podržalo je drugi prijedlog o nepovjerenju, koji je podnijela krajnja desnica.

Prošle sedmice, Vlada Francuske takođe je preživjela dva glasanja o nepovjerenju u vezi sa dijelom zakona koji se odnosi na rashode.

Kompletan prijedlog zakona o budžetu za 2026. godinu sada ide u gornji dom, Senat, a zatim će morati ponovo da se vrati u donji dom parlamenta.

Očekuje se da će se premijer Sebastijan Lekornu ponovo pozvati na član 49.3 Ustava da bi osigurao usvajanje kompletnog budžeta za 2026. godinu, što će vjerovatno pokrenuti dalja glasanja o nepovjerenju.

Vlada mora da zaobiđe parlament nakon što višemjesečni pregovori nisu rezultovali dogovorom u donjem domu, gdje nijedna stranka nema većinu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ